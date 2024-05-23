原标题：欧洲火星任务拟用镅作为热源

“罗莎琳德·富兰克林”火星车（艺术图）。图片来源：欧洲空间局

科技日报北京5月22日电 （记者刘霞）据《自然》网站21日报道，欧洲空间局近日宣布，即将进行的“火星太空生物”火星任务将使用一种开创性的核能源——镅。其反应装置拟利用镅的放射性衰变产生热量来保持航天器温度。这也是航天器首次将镅用于加热装置。

利用放射性元素衰变产生热量的装置，称为放射性同位素加热器单元（RHU）。将RHU安装在航天器上，可以为航天器的各种部件和仪器提供可靠且持久的热源，使它们在寒冷的太空中保持温暖。这对于在外层空间或其他天体等极端寒冷环境下运行的任务尤其重要，在这些极端环境中，电加热器等传统加热方式可能无法运作。

欧洲空间局历来依赖美国或俄罗斯合作伙伴提供使用钚-238放射性衰变的RHU，但自2009年以来，该机构就在制定计划，制造放射性同位素加热器以及电池。欧洲空间局火星探测小组组长奥森·萨瑟兰指出，这种核加热装置能使航天器在火山口等阴影区域或夜间保持温暖，从而探索更广泛区域，延长任务寿命。

这次所用的RHU是世界上第一个使用镅-241（钚衰变副产品）的加热装置。尽管每克镅-241的功率低于同等质量的钚，但镅-241更丰富、更便宜。这意味着即使RHU需要更多同位素才能运行，其总体成本也可能更低。

制造镅RHU是“使用放射性同位素能量的欧洲设备（ENDURE）项目”的一部分。镅RHU将为着陆平台中的部件加热，而着陆平台会将“罗莎琳德·富兰克林”号火星车部署到火星表面。火星车配备了2米长的钻头，可以在火星表面向下深挖，寻找火星古代生命的痕迹。

(责编：罗知之、陈键)

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