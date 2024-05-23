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《河流伦理建构与中国实践》报告引发国际人士高度认可

2024年05月23日10:00 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （欧阳易佳）近日，水利部部长李国英出席第十届世界水论坛《河流伦理建构与中国实践》报告推介会，与联合国教科文组织自然科学助理总干事莉迪亚·布里托共同为报告揭幕。与会嘉宾高度认可中国建构河流伦理主张。

联合国教科文组织自然科学助理总干事莉迪亚·布里托表示，“联合国教科文组织高度关注生态系统的一些技术应用以及创新方法，如何恢复水生态系统是我们重要的议题。江河水文与生态保障不仅需要科学支撑，也需要伦理依据，让我们共同保护水生态系统，为实现联合国可持续发展涉水目标而加速努力。”

荷兰王国水特使梅克·冯·吉尼肯表示，“基于自然的解决方案和生态水文，对于荷兰来讲是非常重要的议题。荷兰响应有关水伦理、水生态环境伦理的倡议，并且在此倡议之下推出了很多有关水文和生态教育、人文伦理教育的活动，很高兴看到中国和我们在这个方面同频共振。”

世界银行东亚太平洋地区副行长曼努埃拉·菲罗表示，“河流为我们提供了关键的水资源，为人们的健康、可持续发展、社会经济发展提供了命脉资源。中国在河流治理方面有非常好的优秀案例，世界银行在欧洲也投资了河道清洁和整治项目，以求进一步改善水生态环境。这些案例都证明了如何通过协作来保护自然，与自然共行。”

法国生物多样性公署署长奥利维亚·蒂博表示，“水是无国界的，它在国家之间、国家内部、区域和城市之间流动。一条健康的河流是畅通的，从源头到入海口都是连通良好的；一条健康的河流也是多种多样的，为寄居生物提供了生物多样性的良好栖息地；一条健康的河流是运动的，在自然状态下，河流可以通过沉积物的运输和沉积而演变，也可能因为洪水事件而急剧改变。”

国际水利与环境工程学会主席菲利普·顾博维尔表示，“我们必须保护自然资源，因为我们正在使用它们，我们在使用这些资源时必须尊重它们。中国鉴于经济体量和人口规模提出这一观点，将对其他国家具有很大的借鉴意义。”

世界工程组织联合会前主席何塞·维埃拉表示，“河流作为我们星球的血管，维持生态系统、社区和文化，但是人类活动却继续蚕食这些至关重要的生态系统。作为河流伦理的倡导者，我坚定地相信促进人与自然和谐共生不仅仅是一项道德上的要求，更是生存的必需品。”

国际水电协会副首席执行官巴勃罗·瓦尔韦德表示，“面对全球气候变化，人类需要更多的能源、更多的灌溉、更多的水资源等等，这些都需要确保河流是干净的、绿色的、没有污染的，也就是如何可持续发展。在这一点上，国际水电协会所采取的方法非常一致——发展水电，因为水电是一种清洁、绿色、负担得起的气候变化解决方案。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院客座教授阿西特·K·彼斯瓦斯表示，“李国英部长在2023年联合国水大会期间提出，我们应该把河流伦理作为水管理的四个重要领域之一。我很高兴这个倡议由中国提出，因为河流保护一直是一个被忽视的话题，人类应该遵循河流伦理的原则，这样河流才能与人类和谐共生。”

(责编：罗知之、吕骞)
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