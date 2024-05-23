人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达92.6%

2024年05月23日10:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月23日电 （记者王仁宏）5月22日，住房城乡建设部在宁波市召开全国城市生活垃圾分类工作现场会。据悉，目前，全国21个省（自治区）、173个城市已出台了垃圾分类方面地方性法规、政府规章。全国地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达到92.6%。

会议强调，要着力抓好可回收物回收利用。加快建立可回收物交投点、中转站、再生资源分拣中心三级体系，推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”，促进可回收物应分尽分、应收尽收。抓好大件垃圾回收利用，建立健全服务体系，打通群众投放难的卡点堵点。要调整优化分类方式。充分考虑群众接受度、便利度，优化分类方式、标准、要求，提高群众参与垃圾分类积极性。要强化科技赋能。用好焚烧处理方式，把垃圾转化为电能、热能。加大科技攻关力度，研发小型适用焚烧技术和设备，促进垃圾就地就近处理。

会议指出，要抓好示范创建。指导15个地级及以上城市，打造各具特色的垃圾分类示范样板，尽快形成可推广、可复制的典型案例。要抓好县级市试点。探索不同地域简便易行分类模式，推进县级城市垃圾分类，持续扩大垃圾分类制度覆盖面。

会议还要求，加强建筑垃圾治理工作，要坚持疏堵结合、标本兼治，抓紧解决建筑垃圾治理突出矛盾，坚决遏制非法倾倒行为。要以方便群众为出发点，设置住宅装修垃圾投放点，为装修垃圾安排好出处。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
注意！端午假期首日火车票5月25日正式开售
　　人民网北京5月23日电 （记者王连香）据“铁路12306”微信公众号消息，端午假期火车票即将开售，假期首日（6月8日）的车票将于5月25日正式开售，放假前一天（6月7日）的车票将于5月24日正式开售。2024端午购票日历如下： 图片来源：“铁路12306”微信公众号。…
《河流伦理建构与中国实践》报告引发国际人士高度认可
　　人民网北京5月23日电 （欧阳易佳）近日，水利部部长李国英出席第十届世界水论坛《河流伦理建构与中国实践》报告推介会，与联合国教科文组织自然科学助理总干事莉迪亚·布里托共同为报告揭幕。与会嘉宾高度认可中国建构河流伦理主张。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部