人民网北京5月23日电 （记者王仁宏）5月22日，住房城乡建设部在宁波市召开全国城市生活垃圾分类工作现场会。据悉，目前，全国21个省（自治区）、173个城市已出台了垃圾分类方面地方性法规、政府规章。全国地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达到92.6%。

会议强调，要着力抓好可回收物回收利用。加快建立可回收物交投点、中转站、再生资源分拣中心三级体系，推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”，促进可回收物应分尽分、应收尽收。抓好大件垃圾回收利用，建立健全服务体系，打通群众投放难的卡点堵点。要调整优化分类方式。充分考虑群众接受度、便利度，优化分类方式、标准、要求，提高群众参与垃圾分类积极性。要强化科技赋能。用好焚烧处理方式，把垃圾转化为电能、热能。加大科技攻关力度，研发小型适用焚烧技术和设备，促进垃圾就地就近处理。

会议指出，要抓好示范创建。指导15个地级及以上城市，打造各具特色的垃圾分类示范样板，尽快形成可推广、可复制的典型案例。要抓好县级市试点。探索不同地域简便易行分类模式，推进县级城市垃圾分类，持续扩大垃圾分类制度覆盖面。

会议还要求，加强建筑垃圾治理工作，要坚持疏堵结合、标本兼治，抓紧解决建筑垃圾治理突出矛盾，坚决遏制非法倾倒行为。要以方便群众为出发点，设置住宅装修垃圾投放点，为装修垃圾安排好出处。

(责编：王仁宏、吕骞)

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