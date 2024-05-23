5月22日，第28届CBE中国美容博览会（以下简称“第28届CBE”）在上海新国际博览中心开幕，吸引全球超过40个国家及地区的3200多家化妆品企业参展。

据介绍，CBE中国美容博览会，迄今已连续成功举办27届，是全球美妆产业链全域商贸服务价值平台，被誉为中国美妆市场的晴雨表和风向标。第28届CBE展览面积达23万平方米，覆盖护肤、彩妆、香水香氛、面膜、个人护理、男士护理、洗护、家用仪器、家用清洁、口服保养品、美妆工具、连锁加盟、专业美容产品及高端美容品、美容仪器及设备、美甲美睫纹绣及美牙护目、功效护肤、皮肤管理及整店输出、OEM/ODM、包装、原料及材料、机械设备、检验检测及其他服务商等27个大品类、121个细分品类，将在日化、供应、专业美容三大主题板块呈现诸多精彩亮点与创新玩法。

展会同期，还将举办近百场精彩特备活动，包括以CBE国际化妆品科技大会引领的数十场产业科技论坛，以中国化妆品零售业大会引领的数十场品牌及营销侧的思想峰会与沙龙，以第三届全国皮肤管理师大赛为代表的美业专业技能赛事等，集中呈现从原料、品牌、营销、产品到零售等化妆品全产业链的年度趋势。

(责编：董童、李源)

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