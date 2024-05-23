5月22日，中国国家地理主办的“山海有灵”2024中国野生生物影像年赛启动仪式在京举办，骁龙连续五年成为年赛独家影像技术合作伙伴。

2024中国野生生物影像年赛启动仪式现场（受访者供图）

过去四年，中国野生生物影像年赛与影像技术合作伙伴骁龙，用手机进行自然影像记录，助力推动视频内容生产与野生生物保护方式的发展，用影像唤起大众对生态保护的支持。2024年，中国野生生物影像年赛将携手骁龙，创作“山海有灵”系列自然纪实影片，致敬凝聚了古人对自然探索、记录和想象的《山海经》等中国传统文化典籍。

《中国国家地理》杂志社社长兼总编辑李栓科表示：“四年来，年赛携手影像技术合作伙伴骁龙，不断拓宽移动影像创作的边界，引领行业的前沿创新。2024中国野生生物影像年赛，将携手骁龙见证‘山海有灵’，我们将建设生态文明与弘扬中国优秀传统文化相结合，以更加强大的移动影像技术，为中国自然影像行业拓展全新的创作维度。”

骁龙移动平台凝聚了高通公司在移动计算领域数十年的研发投入，汇集众多移动端首创的影像技术。据介绍，最新的第三代骁龙8移动平台支持Snapdragon Sight骁龙影像技术，其18-bit三ISP每秒可以捕捉高达32亿像素，为手机影像带来更惊艳的专业图像质量和更丰富的颜色表达，让摄影师在拍摄色彩艳丽的花朵时，可以将它的细节更好地捕捉和记录下来。第三代骁龙8还支持8K视频拍摄和最高2亿像素的照片拍摄，让摄影师在远处也可以捕捉到更多精彩细节。

不仅如此，第三代骁龙8支持全新高通AI引擎，实现突破性AI性能升级，拍摄时可识别的语义层数量提升至12层，并针对图片中的每一层语义进行专门增强。在高通AI引擎赋能下的认知ISP，可以对野生动物的毛发边缘进行优化，能够带来根根分明的出色效果，并且把曝光、对焦、白平衡等参数自动调整成最佳状态，让轻便的智能手机也可以进行快速、高质量地抓拍。第三代骁龙8还支持HDR拍摄，在野外的复杂光照条件下也能带来清晰、精美的成片，增强照片的质感和细节。

高通公司全球副总裁侯明娟表示：“五年来，骁龙秉持着一致的理念，用科技的力量，传递生命的力量。我们持续推动手机影像技术的革新，使手机成为强大的记录工具。每一年，通过手机的镜头，我们与中国国家地理杂志等伙伴合作，一起捕捉和传递自然生命的瑰丽传奇，让大众不仅记录自然之美，更深入了解自然，激发对大自然的珍视与守护。”

不止智能手机，骁龙赋能的汽车、电脑和智能可穿戴设备等其他智能终端协同合作，为不同的拍摄方式建立了强大的技术基础。

中国野生生物影像年赛创办五年来，已经成为享誉国际的自然影像赛事，是中国及全球自然影像创作、交流与传播的专业平台。根据中国国家地理的统计，在过去的五年中，年赛汇聚了超过40,000分钟的珍稀野生生物影像资料和119,506部参赛作品。期间，骁龙不断带来移动技术创新突破，让骁龙赋能的终端成为不仅是记录影像的工具，也成为了助力科学考察与自然保护的创新力量，协助科考学者和摄影爱好者将自然深处的故事和生命以最直观的方式还原并传递，以实际行动诠释“用科技的力量，传递生命的力量”。

(责编：曹淼、李源)

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