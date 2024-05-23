新华社北京5月23日电 国家发展改革委等四部门23日对外发布关于做好2024年降成本重点工作的通知，明确2024年降低实体经济企业成本将重点落实好7个方面22项任务。

在提高税费优惠政策的针对性有效性方面，通知提出，适当降低先进技术装备和资源品进口关税。聚焦政府部门及下属单位、行业协会、金融机构、天然气管网和供水企业等领域，依法查处行政审批中介服务违规收费、行业协会依托行政权力违规收费、金融机构不落实收费减免政策、天然气管网和供水企业不执行政府定价等行为。

在提升金融服务实体经济质效方面，通知明确，畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。推动贷款利率稳中有降。

在持续降低制度性交易成本方面，通知提出，制定关于完善市场准入制度的意见，修订新版市场准入负面清单，推动市场准入效能评估全覆盖。规范招投标和政府采购制度。推动机关、事业单位、大型企业及时支付中小企业货物、工程、服务款项。继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽有关服务业市场准入。

在缓解企业人工成本压力方面，通知提出，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2025年底。

在降低企业用地原材料成本方面，通知明确，持续推进工业用地由出让为主向出让、租赁并重转变。研究地下空间开发利用政策，实行向下递减的地价优惠政策，降低企业初期用地成本。

通知还围绕推进物流提质增效降本、激励企业内部挖潜作出相关部署。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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