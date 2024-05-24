我国科研团队日前利用植硅体微体化石分析等方法，在浙江上山文化遗址开展水稻起源研究，揭示了水稻从野生到驯化的10万年连续演化史。

研究结果表明：早在约10万年前，野生水稻就已在长江下游地区分布；约2.4万年前，人类开始采集并利用野生水稻；约1.3万年前，人类有意或无意地对野生水稻进行驯化前的栽培；约1.1万年前，东亚稻作农业起源。

这项研究进一步确认了我国是世界水稻的起源地，有助于更好理解人类社会发展、农业文明起源。相关成果5月24日在国际学术期刊《科学》在线发表。

记者：张泉、冯源

编辑：聂焱

设计：苗夏阳

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(责编：杨光宇、胡永秋)

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