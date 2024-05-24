人民网记者 李栋

麦浪滚滚，机声隆隆，又到一年麦收忙。当前，全国各小麦主产区由南向北陆续迎来大面积收获。在夏收一线，不断优化升级的现代农业机械，既是农业生产的装备保障，也为全年粮食丰收提供了坚实支撑。

5月下旬，河南省8500多万亩小麦陆续进入收割期。在安阳市内黄县石盘屯乡的金色麦田里，微风吹过，满目金黄。农民们一遍遍检查着农机设备，等待着夏粮大面积收割的“发令枪”。

“收割机可是咱的宝贝，得提前检查好，别到时候出岔子。”种粮大户刘秋平仔细检查着收割机的各个部件，不时与村民讨论着今年的小麦长势和收割计划。

“紧抓农机调度，同时及时调配烘干设备，充分利用文化广场、空置厂房等空置场所组织开展新粮晾晒，今年确保实现小麦颗粒归仓。”石盘屯乡党委书记栗献锋介绍，当前，为迎战“三夏”，各个环节已做好了充足准备。

“夏粮收获离不开机械化助力。”内黄县农业机械技术中心副主任刘献锋说，为做好麦收服务工作，农机部门积极组织多支服务小分队奔走乡镇、农机合作社，送技术、送政策、送宣传，对农机手、修理工进行技术培训，重点讲解小麦机收作业质量标准、操作规程，提高农机手的操作技能，尽量减少机收环节损失。

我国有13个粮食主产区、800个产粮大县，13个主产区粮食作物总产量占全国总产量80%以上，是粮食提产能、保供给的重头大头。农业农村部种植业管理司相关负责人介绍，2024年11个小麦主产省面积稳中有增，小麦长势总体好于常年、好于上年，如后期不发生大的自然灾害，将再获丰收。

现代化高质量农业离不开农机装备助力。当前，农机越来越多、机型越来越大、马力越来越强、作用越来越广，“现代化的科技装备是夏粮抢收的最大底气，也是建设农业强国的强大支撑。”中国农科院作物科学研究所党委书记刘录祥说，技术新、装备强，不断优化升级的农业机械，助力着粮食的高效率收获。

科技装备强是农业强国的重要特征。在夏收一线，各地采取超常举措抢收小麦，全力抓好夏种夏管，田间地头激荡科技动能，强化粮食安全支撑保障。

近年来，我国粮食生产实现“动力变革”。除了新式农机更智能、更舒适、更高效之外，国家对新购置农机的补贴力度不断加大。2012年—2023年，中央财政累计安排补贴资金达2500多亿元，支持2000多万农户购置机具3000多万台（套），推动了我国农业机械化加快向全程全面、高质高效、智能化绿色化方向发展。目前，我国农业科技进步贡献率超63%，农作物耕种收综合机械化率达74%，“大国粮仓”根基不断夯实。

今年，农业农村部会同财政部将实施新一轮农机购置与应用补贴政策，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”，支持部分省份开展农机研发制造推广应用一体化试点，对高性能播种机等大面积单产提升机具优机优补，加快推动先进农机应用于生产一线。

“时下，各地各级农机部门已提前准备适用机具、组织作业队伍、强化技术支撑，确保机手、机具以良好状态投入生产作业，同时继续加强与气象、交通运输、工信、石油石化等部门单位协作，切实做好气象预报预警、道路保通保畅、用油保供优惠等具体工作，确保农机作业顺畅高效开展，为全年农业生产提供强有力机械化支撑。”农业农村部农业机械化管理司相关人员表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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