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尺素金声 | 一季度新接订单占全球近七成，中国造船为什么强？

2024年05月24日12:08 | 来源：人民日报客户端
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一季度，全国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别同比增长34.7%、59.0%、34.5%，以载重吨计分别占全球总量的53.8%、69.6%和56.7%。今年以来，中国船舶企业订单充足，沿海船坞一派繁忙的生产景象。新接订单占全球近七成，更是彰显并巩固了中国造船业的行业竞争优势。

优势一：能力全面。

从20艘全球最大24000箱超大集装箱船，到4艘17.4万立方米大型LNG运输船、全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船，再到一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备，2023年，不同类别、型号、功能的一大批“中国造”巨轮先后交付，显示了中国造船企业的强大能力。2023年11月国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”命名交付，并于2024年1月1日正式商业首航，更是标志着我国已形成船海产品全谱系总装建造能力。

新时代以来，我国船舶工业不断提升创新能力、加快转型升级，在超大型集装箱船、大型液化天然气（LNG）船、高端海工装备、船舶核心配套装备等领域实现多点突破。中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆自豪地说，“近年来，我国船舶工业的船型研发与设计能力显著提升，已经具备承接世界所有主力船型的能力。”

数据是最好的证明：2023年，全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单位列全球第一。

优势二：效率领先。

骨干造船企业基本实现三维数字化工艺模型（MBD）在设计建造全过程的应用；型材切割、小组立焊接、中组立焊接、平面分段制造、管件加工等智能制造生产线和生产设备相继研发成功；船舶分段制造、管子加工、分段涂装船舶智能化车间解决方案更加成熟……近年来，中国造船业加快智能化改造，迈出智慧造船新步伐。

在江南造船，过去造一艘2万箱级的大型集装箱船平均需28个月，现在依靠“数字造船”技术缩短设计周期、提升建造效率，平均只需16个月。在大连造船，建造一艘超大型油船（VLCC），只需要180天左右，领先国际同行业；用载重量除以用工数，人均吨位在18吨至20吨，比5年前提高20%左右。效率更高、成本更低，让中国造船企业得以确保订单快速高质量交付，赢得了更多海内外船东的信赖。

优势三：配套齐全。

造船是一项“巨系统工程”，零部件多、供应链长、产业关联度高。我国产业体系完备、产业链配套能力全球领先、制造业规模长年居世界首位，为包括造船在内的装备制造业提供了有力支撑和充足底气。

国产船用主机、船用锅炉、船用起重机、船用燃气供应系统等配套设备装船率持续提高；船用高端钢材研制能力不断增强，大型集装箱船用止裂板全部实现国产替代，化学品船用双相不锈钢国产化率由不足50%提高至90%以上；国产X92大型船用低速机曲轴锻件、风电运维船补偿栈桥、LNG船加注系统等装备实现交付……近年来，我国重点船舶配套产品研制和应用不断取得新进展，产业链韧性和安全水平持续提升。造船业及配套产业的共同进步、集体跃升，将使既有优势得以进一步增强。

自2020年以来，一度持续低迷的全球造船行业迎来上行周期，中国造船企业凭借硬实力闯市场、抢订单，当前手持订单量已创2014年来新高。前不久，中国船舶集团与卡塔尔能源集团举行仪式，签下18艘全球最大27.1万立方米超大型液化天然气（LNG）运输船，充分显示出我国在超大型LNG船建造领域国际影响力的进一步提升。继续巩固优势、补足短板，加快发展新质生产力，中国造船将不断为全球造船业发展提供新动力，为世界经济和人类福祉作出新贡献。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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