2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%
2024年05月24日12:27 | 来源：新华社
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第七届数字中国建设峰会5月24日开幕。当天发布的《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年数字中国呈现良好发展态势。
2023年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达32.85ZB（1个ZB等于十万亿亿字节），同比增长22.44%。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数），居全球第二位。
记者：严赋憬、董建国
编辑：杨洋、田宇
设计：栾若卉
新华社国内部、新华社福建分社联合出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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