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李玲：积极履行社会责任 服务爱运动的每个人

2024年05月24日12:44 | 来源：人民网
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5月11日，在2024年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的2024企业社会责任会议在上海举行。本次会议以“践行社会责任 推进中国式现代化”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，为更好推动经济社会高质量发展、助力中国式现代化建设凝聚品牌合力。在论坛现场，安踏集团副总裁李玲接受了采访。

记者：本次会议的主题是“践行社会责任，推进中国式现代化”，安踏集团作为体育用品行业领军企业，是如何认识社会责任的？

李玲：企业是服务国家重大战略、守护人民美好生活的重要实体，我们认为一家优秀的企业必须要创造三大价值，一是“消费者价值”，二是“企业价值”，三是“社会价值”。其中做“对”的商品，满足消费者多元化需求，是消费者价值；做“好”的企业，受消费者尊重，实现可持续增长，是企业价值；做“有爱”的事业，为员工创造价值，承担社会责任，是企业的社会价值。安踏集团时刻牢记履行企业社会责任，做到富而有责，富而有义，富而有爱。

记者：安踏集团在实现社会价值方面做了哪些工作？

李玲：我们主要分享三个方面的实践。首先，我们认为企业社会责任首先要实现企业自身的健康发展，为员工搭建稳定就业与持续发展的平台。2023年安踏集团年收益超623亿元人民币，同比增长16.2%，旗下各品牌均实现高质量增长。集团现有员工超6万名，2023年新吸纳超2.5万名高校毕业生及35岁以下年轻人才，为产业链创造就业机会超20万个。其次，对于民营企业而言，应以创新推动产业升级，培育新质生产力，加大自主创新、驱动企业高质量增长。安踏不断投入创新科技，与中国奥委会合作16年，与中国体育彼此激励共同成长，为22支国家代表队打造专业运动装备，并将国家队科技转化应用到大众运动装备，服务爱运动的每一个人。截至2023年底，安踏集团有效专利2375件，专利申请量、有效专利量以及发明专利量均位居国内体育品牌首位。安踏积极推动数字化转型，将互联网、大数据、人工智能和自身发展深度融合，推进产业转型升级。第三，安踏响应国家“双碳”目标，深入推进可持续发展进程。集团成立了由董事会管理的可持续发展委员会，制定可持续发展目标。今年，集团连续第9年发布ESG（环境、社会和公司治理）报告，2023年安踏集团温室气体总排放密度下降3.6%，总耗水密度下降9.0%。MSCI最新公布的ESG评级中，集团连升两级至“BBB”级，是得分最高的中国体育用品公司。最后，安踏集团与集团创始人家族捐资百亿成立的“和敏基金会”一起，共同搭建了“五个一”企业社会责任体系：即一项医疗援助计划、一项助力中国体育计划、一项体育教育公益计划、一项生态保护计划和一项扶危助困计划，以“体育赋能、健康中国”为目标回馈社会，助力美好生活；其中，旨在以体教融合助力乡村全面振兴的“安踏茁壮成长公益计划”，已让超700万名欠发达地区青少年受益。

记者：您提到安踏集团最近发布了第9份ESG报告，能否具体介绍一下在ESG领域取得了哪些成绩？

李玲：安踏集团将ESG融入企业发展战略，致力于为所有利益相关方创造共生价值，引领行业实现新质生产力的转型升级，我们携手合作伙伴积极承担环境和社会责任，力争在2050年实现集团碳中和战略目标。产品方面，安踏集团通过技术创新，不断提高产品中环保材料的使用占比，2023年安踏集团可持续产品占比近20%。今年首次推出碳中和产品——安踏风暴甲冲锋衣和安踏冠军跑鞋二代Pro。供应链方面，集团正式加入并承诺支持科学碳目标倡议（SBTi），依照SBTi标准，设定全价值链减碳目标。目前已推动111家供应商使用清洁能源及可再生能源，并协助供应商进行绿色认证。同时建立碳盘查数据管理，上线供应链ESG环境数据线上收集平台，支持供应商通过数字化收集碳排放和能源使用数据。发布《供应商可持续发展管理手册》，进一步明确管理标准，建立环保、健康、安全、高效的供应链共生平台。2023年全年，集团对170家一级供应商、119家二级供应商及10家三级供应商开展ESG审核，覆盖劳工管理、健康安全、劳工权益、绿色生产等环境及社会指标。近日，我们在上海还开设了ANTAZERO安踏零碳使命店，也是安踏集团可持续战略面向市场的重要探索。

记者：提到安踏集团的公益项目，最具标志性的就是“茁壮成长公益计划”，能否具体介绍一下？

李玲：“茁壮成长公益计划”是一项聚焦青少年体育公益，以体教融合助力乡村振兴的公益项目。自2017年启动以来，通过捐赠装备器材、捐建运动场地、培训体育教师、开发体育课程等方式，促进体育资源的合理配置，让孩子们上好体育课，在运动中收获快乐、茁壮成长。目前，“茁壮成长公益计划”已经覆盖31个省份，让超700万名欠发达地区青少年受益。安踏慈善捐赠总额也已超过24亿元。

记者：最后，请您介绍一下安踏集团创新研发领域的进展。

李玲：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，已经成为我国推动高质量发展的共识。多年以来，安踏集团一直大力投入创新研发，研发活动成本比率持续提升。近十年，安踏集团已累计投入超60亿元用于自主创新研发，预计到2030年，累计创新投入将超过200亿元。2023年全年，安踏体育的研发费用达到16.14亿元，同比增长26.2%，相当于平均每天投入442万元进行研发相关活动。目前，集团已主导搭建了由全球6大设计研发中心、70多所高校及科研机构、250多位专家、800多家供应商共同参与的“全球开放式创新生态网络”。“安踏集团全球科创中心”扩容升级，构建了全链路的创新闭环。中国行业首家院士工作站及国家级博士后科研工作站落户福建晋江，安踏膜、柔心纱等校企联合创新成果重新定义了行业标准和消费者体验，并完成了市场转化。

（采访记者：人民日报 赵梦阳）

(责编：董童、李源)
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