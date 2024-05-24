5月11日，在2024年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的2024企业社会责任会议在上海举行。本次会议以“践行社会责任 推进中国式现代化”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，为更好推动经济社会高质量发展、助力中国式现代化建设凝聚品牌合力。在论坛现场，保利发展产业管理中心总经理唐诗林接受了记者采访。

记者：发布会上，保利发展针对公寓的产品—品牌—服务体系进行了升级，这背后的战略考量是怎样的呢？

唐诗林：应该说，是时代所趋、人民所需、保利所能，促成了本次公寓的产品—品牌—服务体系的全维度升级。党的二十大报告提出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。随着“租购并举”的深入，长租公寓已经成为越来越多城市居民的居住形态。因此保利发展践行央企社会责任，结合美好生活的领创者定位，将“更好的日子”落到实处，持续深度参与保障性租赁住房的建设和运营，让人民，尤其是年轻人“居者有其寓”。截至2024年一季度，保利公寓累计入驻15个城市，管理房源4.5万间，开业规模近2万间，预计“十四五”期间规模可达5万间，“十五五”期间可达8-10万间，致力为新青年、新市民住有所居、住有所享贡献保利力量。

记者：发布会上，保利发展推出了“和寓”这一全新品牌并提出“和寓而安”的品牌主张，是出于怎样的考量？又是怎么体现在服务租客日常生活中的？

唐诗林：应该说和寓的名称来源于两个部分，一是保利人文服务观对于新市民、新青年的需求洞察和回应，二是衍生自保利发展的“和”文化。在我们调研年轻人租住需求的过程中，我们发现他们所需要的，不单单是一张床、一间房这么简单，而是想要真真正正地在城市里“安一个家”，一个在外打拼之后，可以“安心”“安定”的小家，也想和志同道和的同龄人一起，“安一个大家”。新时代的年轻人，一方面强调个体的独立性，对于自己的小空间的私密性、定制化、居住品质都有更高要求。另一方面，他们提倡“每个人都不是一座孤岛”，更喜欢“群岛化”的生活方式，希望能和志趣相投的人一起，有更多的互动、社交、情感共鸣。这是保利“代入—理解—成为”年轻人的过程。其次，和寓诞生的初衷，衍生自保利发展一直提倡的“和”文化。在家国文化层面，万物相生，是为和；在企业层面，保利发展一直秉持“和者筑善”的品牌理念，我们想要给青年提供的“和而不同、美美与共”的家。以上种种，铸就了“和寓”这一品牌命名。因此，从“和”而来、以“安”作答，铸就了和寓的全新品牌理念——和寓而安。和寓的产品观强调“和”，打造住得更好、交互更多、体验更佳的产品。例如我们配置的床垫承压层次超过3万次，能够自适应调整硬度和形状；例如我们配置了一级能耗的家电、智能门锁、智能水表和智能家电加载包等。和寓的服务观强调“安”，打造5×5的矩阵式服务体系：安住无忧的五大智能服务、安心保障的五大服务触点、安适便捷的五分钟响应、五个一对一品质交付、五大社群群岛活动等。和寓提倡“群岛”社群文化，着力打造“宠物岛”“生活岛”等各种社交空间，每个人都有机会成为“岛主”。例如我们会定期在“生活岛”举办家装节活动，在项目上为大家提供改造基金，让有意愿改造房间的租户动手改装自己的小家等。

记者：和寓在运营管理、规模布局等层面有怎样的筹划？

唐诗林：在明确了和寓的产品—品牌—服务体系之后，我们在运营端通过建立运营、财务、薪酬、产品、品牌、信息“六统一”，落实公寓的体系化管理。运营管理方面，和寓各门店表现稳健，2023年全年，和寓稳定期项目平均出租率为95%，营业毛利率82%，已经接近行业领先水平。规模布局方面，保利公寓2022年末开业规模不足1万间，截至2024年一季度，这一数字已经实现翻倍增长，开业规模接近2万间，管理规模超4.5万间，资产口径营收超4亿元。投资模式方面，保利公寓轻重并举，一方面积极获取R4用地，例如超3000户的上海元江路项目等；一方面积极推进“存量盘活”，改造自有的存量资产项目，并推进纳保，助力新市民、青年人“住有所居”；在管理经验成熟的片区，输出轻资产委托管理模式，例如在上海临港新片区协助属地城投运营人才公寓等。资本运作方面，未来随着上海元江路、大小杨浦等R4地块的长租公寓开业入市，保利公寓将努力通过公募REITs实现投融建管退的资管闭环。

（采访记者：人民日报 赵梦阳）

(责编：董童、李源)

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