5月11日，在2024年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的2024企业社会责任会议在上海举行。本次会议以“践行社会责任 推进中国式现代化”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，为更好推动经济社会高质量发展、助力中国式现代化建设凝聚品牌合力。在论坛现场，保利发展旗下商旅公司总经理江宁琳接受了记者采访。

记者：我们对保利都很熟悉，保利商旅在保利的整个平台上扮演一个什么样的角色？您能给我们介绍一下保利商旅吗？

江宁琳：保利商旅是保利发展旗下的全资子公司，专注于商业、酒店、景区、城市多元服务等经营性资产的全生命周期运营管理服务。保利商旅是保利发展整个不动产生态平台战略的重要组成部分，通过场景营造、内容组合、创新体验3个维度，为高质量发展的品质时代注入更多活力。

我们认为，城市发展有两个维度是相辅相成的，一方面是物理容量的发展，包括城市规划以及硬件建设，是城市发展的势能；另一方面，是城市的内容运营力，也就是城市的文化、艺术、活动等软件建设，我们称之为城市发展的动能。这二者一同构建出一座城市高品质发展的“心”能量场。

保利商旅发力的主要方向，就是城市升维“心”动能，我们凭借自身实力优势和资源整合运作能力加持，深挖城市人文历史，扎根在地文化积淀，并通过商业、酒店、景区和城市多元服务四大“心”动能场景，转化为突破城市容量极限，升维飞跃的动能。

记者：我们注意到，“商旅”是一个复合词汇，您能更详细地说一下保利商旅的业务范围吗？咱们跟常见的商业公司或者旅游公司有什么不同呢？

江宁琳：当前我们在商业、酒店、景区和城市多元服务四大板块的业务内容是相互打通的，根据不同城市或者区域的在地特色，集合这些板块的合力相互激发，打造城市综合体和度假综合体，形成一个完整的生态圈。

举例来说，保利有个旧城规划和改造的“琶洲模式”。其实广州琶洲也是我们打造出来的城市综合体案例，保利商旅统筹运营的广州保利洲际酒店、广州保利悦雅酒店、广州保利广场、广州保利中悦广场等项目满足了不同人群的不同需求。在整个区域当中，有优质的写字楼满足办公需求，不同级别的酒店满足商务需求，不同体量的商业中心满足不同人群的商业休闲娱乐需求，还有海珠湿地公园这样的景区，一同形成了独有的琶洲生态圈，为城市升维提供发展的新动能。

在其他的业务领域，我们不同板块之间的业务内容也是互相激发的。

比如赛事运营服务，运动员来参与赛事，抵达运动员村是我们的工作人员接送的，在前台登记、一直到自己的房间进行的住宿也都是我们接待的。赛事间隙，还可以在我们打造的商业街区沉浸式地体验一些在地的文化艺术内容，如果是国际赛事，我们还有多语种的接待咨询等服务。

这些服务内容的背后，其实就依托于我们多年的酒店服务和商业运营的经验，互相进行很好的衔接，我们才成功参与运营了像成都大运会、西安全运会、武汉军运会等大型赛事。我们不止做出了显著成绩，还参与出台了相关行业标准的技术规范。

还有像非瞬间艺术共享平台，聚集了上百位艺术家和数百种IP资源，为住宅、酒店、公寓、会展等领域提供IP孵化、艺术策展、场景搭建等艺术内容和支持。

再比如我们全线焕新的时光系商业，为人们打造“家门口的美好时光”，通过非标空间、非标内容、非标运营，不断给消费者带来耳目一新的体验，让它“更近、更宜人、更有趣”。

这是保利商旅跟其他商业公司、旅游公司的区别所在，我们提供的是场景化、综合性的体验服务，就像前面提到的，令人心动的城市内容运营力，这也是我们的品牌竞争力所在。

（采访记者：人民日报 赵梦阳）

(责编：董童、李源)

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