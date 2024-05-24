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林雨汀：谷雨积极践行企业社会责任 打造内外皆美的国货品牌

2024年05月24日12:55 | 来源：人民网
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5月11日，在2024年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的2024企业社会责任会议在上海举行。本次会议以“践行社会责任 推进中国式现代化”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，为更好推动经济社会高质量发展、助力中国式现代化建设凝聚品牌合力。在论坛现场，广州谷雨生物科技有限公司总裁林雨汀接受了采访。

记者：谷雨一直很重视科研技术的创新，可以聊一下近期的一些研究成果吗？

林雨汀：近期，依托自主研发的、国家专利级别的熔融结晶技术，我们已经可以做到将光甘草定纯度提升至99%，达到行业最高纯度。同时，在光甘草定的应用上，我们攻克了纳米包裹技术，独家自研出全新美白成分组“极光甘草”，24小时单位面积累计透皮率大大提高，光甘草定的透皮吸收效果也更好了，此外，我们还把纳米包裹技术运用于除了光甘草定之外的多种化妆品原料。

记者：有看到谷雨推出了诗意美学的品牌视觉概念，可以简单介绍一下诗意美学的概念定义吗？

林雨汀：谷雨，得名于中华优秀传统文化。坚持中国式审美，致力于将传统文化与现代审美创新性结合，是谷雨一直在坚持的。传统文化博大精深，其中的诗词文化更是浓墨重彩的一笔。山河万物、四季变幻是诗，烟火人间、时代变迁也是诗。诗，是中国人骨子里浪漫，诗，也是谷雨对美学的坚持。

从浪漫的东方文化中，悟出含蓄留白的诗意艺术；从质朴的万物生灵中，知晓灵动舒展的朴素质感；从实用的肌肤哲学中，了解积极规律的科学主义；诗意、自然与科学，三者的创新融合，便凝练出独属于谷雨的诗意自然主义美学。

记者：本次品牌日的主题是“践行社会责任，推动中国式现代化”，您认为民营企业如何在发展的同时兼顾社会责任呢？

林雨汀：在追求自身发展的同时，谷雨也始终保持与社会发展同频共振，一直在推动使用可再生材料和环保包装，响应“双碳”战略；另外，谷雨还在新疆建立光果甘草种植基地，帮助当地防风固沙，改善生态环境，拉动少数民族群众就业增收。

今年4月，为了更好地倡导绿色低碳的生活方式，积极践行ESG理念，打造可持续发展的品牌理念。我们宣布「雨」木共生计划，开启空瓶回收的环保公益项目，落实可持续发展理念，让消费者可以参与到回收环保行动之中，也能以更直观有趣的方式去认识空瓶回收的价值，汇聚点滴之美、成就社会大美。

（采访记者：人民日报 赵梦阳）

(责编：董童、李源)
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