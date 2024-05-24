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郭拴新：将传统工艺与现代智慧结合 以科技创新提升品质与效率

2024年05月24日12:58 | 来源：人民网
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5月11日，在2024年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的2024企业社会责任会议在上海举行。本次会议以“践行社会责任 推进中国式现代化”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，为更好推动经济社会高质量发展、助力中国式现代化建设凝聚品牌合力。在论坛现场，陕西西凤酒厂集团有限公司党委副书记郭拴新接受了采访。

记者：严控产品品质，才能擦亮企业品牌。西凤酒是怎样保证产品质量始终如一的？

郭拴新：西凤酒始终发扬“钉钉子”的精神。钉钉子要一锤接着一锤敲，直到把钉子钉实钉牢，钉牢一颗再钉下一颗，不断钉下去，必然大有成效。西凤酒不断更新源头工艺技术，通过数字化方式赋能传统生产流程，引入物联网、人工智能等高精尖技术，将传统古法酿造工艺与现代智慧工厂建设相结合，以科技创新提升品质与效率，以科学管理解决生产难点、堵点，保证产品质量始终如一。同时，西凤酒建设了原料溯源、仿生人工制曲、自动化酿酒、智能化品评勾兑、智能灌装和仓储物流的完整数字化酿造与仓储管理流程，一锤一锤钉牢产品品质的每一颗钉子，走稳智能化生产改革的每一步，酿好消费者瓶中每一滴西凤酒，脚踏实地提高产品质量，打造国家级白酒数智化酿造标杆，为消费者提供更高质量的西凤产品。

记者：在竞争激烈的白酒市场中，西凤酒是如何保持自身竞争力的？

郭拴新：西凤酒采取线上线下相结合的策略。在线上，我们建立了完善的官方网站，展示西凤酒的品牌故事、产品信息等，便于拓宽销售渠道，增加市场份额。同时，我们还利用电商平台，开设西凤酒官方旗舰店，为消费者购买提供便利，并在特定节日开展促销活动，促进销售额的提高。在线下，西凤酒通过与经销商合作，加强对市场的管控，一定程度上提高了产品竞争力；通过与科研院所、行业协会协同，深入揭秘微生物、风味、活性物质转化“密码”，让凤香型白酒成为消费者心目中的好酒。在现代科技助力下，西凤酒破译了凤香型白酒的基因密码，利用“数字+技术”，探索出白酒精细化酿造工艺，解决了传统白酒酿造资源消耗大、效率低、品控难等一系列问题，塑造了西凤酒中国白酒高端品牌的新认知、新形象。

记者：面对不断变化的消费者需求和市场环境，西凤酒将如何持续进行品牌形象塑造的优化和升级？

郭拴新：品牌价值是企业竞争力的重要内容。西凤酒历经三千年的历史，它不仅仅是一款酒，更是一段历史，一种文化，它承载了古人的智慧，也展示了中国酒文化的博大精深。面对不断变化的消费者需求和市场环境，西凤酒将保持敏锐的市场洞察能力，强化品牌价值塑造，加强科技创新数字发展，强化消费者服务体系，加强品牌建设与跨界合作，拓宽市场平台，注重员工培训和管理，并坚持可持续发展战略，构建起中国名酒和好酒的新品质、新价值表达体系，在赋予白酒消费更多舒适感和安心体验的同时，精心传承并创新发展白酒文化，全方位塑造西凤酒独具匠心的品牌文化。

（采访记者：人民日报 赵梦阳）

(责编：董童、李源)
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