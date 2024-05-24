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赵帅：创新重塑医疗器械品牌价值

2024年05月24日12:59 | 来源：人民网
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5月11日，在2024年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的2024企业社会责任会议在上海举行。本次会议以“践行社会责任 推进中国式现代化”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，为更好推动经济社会高质量发展、助力中国式现代化建设凝聚品牌合力。在论坛现场，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司集团董事、副总经理赵帅接受了采访。

记者：社会责任与企业的可持续发展之间如何实现平衡？

赵帅：责任与担当，贯穿着鱼跃医疗的奋进历程，与公司可持续发展战略相辅相成、相互促进。作为医疗器械企业，我们也在不断探索与时代背景和社会需求相契合的公益模式，形成了一些特有的社会责任参与方式，包括对医疗急救、病患关怀、乡村医疗建设项目的捐赠和公益支持，与专业机构合作参与慢病管理与急救普及，我们专门成立了飞鱼救援队，每年参与的马拉松公益保障超千场，开展“百场急救公益培训”“急救最后一公里”等公益培训，尽最大努力守护生命健康。

记者：作为行业发展重要推动者，如何看待国产医疗器械行业推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变？

赵帅：国内老龄化人口快速增长，对医疗器械市场需求很大。现在国内医疗器械市场规模已经达到万亿元级，并且我们的市场增速全球领先，国外医疗器械企业都很重视中国市场。面对国内快速崛起的消费需求和日益多元化的健康管理需求，拼规模、拼速度、拼低技术产品是远远不足以满足市场的快速发展。国产医疗器械必须站起来，深耕技术创新，以高质量产品，向品牌发展之路进发，代表中国医疗器械走向世界。

记者：您认为国产医疗器械企业的品牌力来自哪里？如何打造品牌力？

赵帅：医疗器械行业技术门槛比较高，属于多学科交叉的产物，医疗器械产品融合大量现代科学技术的最新成果，功能上往往具备一定特殊性。医疗器械产品在技术和品质上的差异，很大程度决定了用户体验。透过现象看本质，品牌力还是来自产品本身，只有做好产品，才有建立品牌的基础。在医疗器械行业，品牌力的打造与积累，非常考验企业的持续创新能力。

记者：企业该如何实现创新的有效性与持续性？

赵帅：鱼跃医疗非常注重创新能力的培育和打造，遵循“创新重塑医疗器械”的企业战略，以创新为发展驱动力，持续加大研发投入，坚持依靠科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，为社会带来更高价值的医疗健康解决方案。目前，公司已建立了健全的研发体系和专业平台，通过自主研发、合作研发等方式不断提高创新能力，在上海、深圳、南京、苏州、丹阳、荷兰、德国、意大利等地，建立了十二大研发中心,依托全球化研发网络和多个国家级与省部级科研创新平台，持续对行业重点难点技术进行科研攻关。

此外，公司高度重视发现和培养战略研发管理人才，致力于培育一支高素质的、具有团队精神的研发工程师与研发管理者队伍。并且围绕重点业务，不断进行人才储备，推进新品研发工作，持续提高创新能力，为公司长期稳定发展提供了持续动力。

（采访记者：人民日报 赵梦阳）

(责编：董童、李源)
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