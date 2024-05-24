5月11日，在2024年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的2024企业社会责任会议在上海举行。本次会议以“践行社会责任 推进中国式现代化”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，为更好推动经济社会高质量发展、助力中国式现代化建设凝聚品牌合力。在论坛现场，伊利集团安慕希品牌经理杨妤飞接受了记者采访。

记者：作为一个深受消费者喜爱的酸奶品牌，安慕希是如何结合健康需求进行产品创新的？

杨妤飞：近年来，消费者越来越重视食品天然、新鲜及营养的属性，同时更加关注原料产地。随着地域限定概念逐渐流行，作为常温酸奶品牌，安慕希在把握大众对健康酸奶需求的同时，一直在全国探寻兼具品质和特色的地域风味食材，在过去两年中陆续推出6款深受消费者喜爱、兼具健康与美味的水果酸奶产品。今年年初，我们又推出牛油果燕麦酸奶口味新品。我们发现，随着大众健康意识提升，牛油果成为健身和减脂人群所钟爱的食品。但是由于口味、价格等因素的影响，并未真正走入大众消费人群。所以，我们希望借助安慕希的美味基因与中国地域水果的工艺，让更多消费者享受到牛油果的高品质营养和细腻口感。在系列产品的生产过程中，我们的原料供应商与产地建立直采机制，保证了水果的高品质和新鲜度，再通过12道工序，科学精心制配成为果酱，锁定水果的香味和口感。从大众追求健康控糖和愉悦的风味口感体验出发，安慕希经过反复调试，不断降低蔗糖含量。比如在全新上市的牛油果燕麦酸奶中，添加了燕麦颗粒，并采用减蔗糖25%配方，满足大众营养健康需求。同时我们也注意到，在乳品消费高端化的趋势下，消费者也更加注重乳制品的奶源品质和营养成分。安慕希采用优质牧场奶源发酵，通过大数据监控保障生牛乳品质，在原奶运输过程中24小时GPS监控，车间生产运输过程全程可追溯。在酸奶发酵过程中，安慕希还采用领先工艺得到高于国家标准风味酸奶35%蛋白质含量，呈现更绵密浓醇的口感，同时提供更多营养。

记者：“地域”是近年来的一个消费热词，您刚才提到了今年发布的牛油果燕麦酸奶新品，能否以此为例具体介绍一下，安慕希是如何做好地域水果系列产品的？

杨妤飞：在不断创新地域限定产品的过程中，安慕希主要考虑三个层面的因素：消费热点、高品质供应链、本土化新锐品牌。首先，好原料是好产品的基础。安慕希一直以消费者为中心坚持寻找品质食材，通过绘制“风味偏好地图”洞察消费热点，寻找“地域+水果”的产品创新点。被誉为“森林黄油”的牛油果是近年来在国内市场上备受喜爱的健康水果。我们选用的孟连牛油果以营养品质高、香气浓郁著称，单果形标准、果大核小，重量一般在200克左右，油脂含量20%以上。第二大因素是供应链效率。多年前，牛油果几乎全部依赖进口，成本高且无法保证新鲜度。云南省西南部的孟连傣族拉祜族佤族自治县通过与国际主产区知名专家团队进行技术合作，建成了我国种植规模最大且能够稳定供应高端优质国产牛油果的产区。当地果农精耕细作，为确保牛油果的极高干物质含量，只在牛油果已经八九分熟时才去采摘。这些特质成为了我们这款牛油果新品口感软糯、绵密的重要条件。第三个要素是助力地域水果品牌成长。孟连距离国内主要消费市场较远，我们通过直采形式消化当地产能的同时，也希望借助安慕希品牌的影响力和媒介平台与“孟连牛油果”这一品牌形成共振。

记者：刚刚聊到中国水果名片打造，过去两年安慕希乡村振兴计划中，是如何将原产地、水果、新农人和产品结合在一起的？

杨妤飞：整个中国地域水果系列产品的开发，在以消费者需求为导向的前提下，一直不断寻找国内新兴的高品质水果产地，携手当地共同打造中国好水果的品牌名片。2022年中国品牌日，安慕希在成功打造清甜菠萝酸奶之后，携手友成企业家乡村发展基金会重返菠萝原产地广东徐闻，发起“友你安心”新农人帮扶计划。“友你安心”计划以安慕希中国地域水果系列新品开发为起点，陆续推出6款地域水果口味酸奶，将健康酸奶与地域特色水果相结合，构建了一条品牌与区域经济共赢的新路径。两年来，我们以“线上线下创业赋能培训+陪伴式创业孵化+创业资源网络对接”的模式，为县域乡村产业带头人提供了全方位帮扶。新农人建立的一个个分布式的自媒体网络节点与安慕希品牌的媒体矩阵相结合，形成品牌共建，共同为中国水果品牌赋能。

记者：安慕希“友你安心”计划具体有哪些成果，从哪些方面践行公益责任与社会价值？

杨妤飞：安慕希“友你安心”计划的公益价值主要包括4个方面：第一是品牌共振；第二是授人以渔，目前已经深入广东徐闻、四川攀枝花、吉林通化等地，累计培训170名新农人，帮助1064名产业链从业者实现增收；第三是产业链带动，依托伊利集团的供应链标准化管理要求，安慕希在消费者、产地新农人、产地经济间已然搭建起一条连贯的产业价值链，助推当地产业带面貌焕然一新；第四是模式示范，经过两年、多个水果产地的打磨，“友你安心”已经形成了一整套成熟的方法论，把“友你安心”打造成了系统化、可持续、可复制的企业参与乡村全面振兴新模式。

记者：除了品牌与产品宣传，安慕希在助力乡村全面振兴长线布局上，有哪些规划与行动？

杨妤飞：5月10日是一年一度的中国品牌日。安慕希在助力乡村全面振兴的长线布局上，以自身品牌势能带动特色水果产地品牌打造，是一个重要目标。除了“友你安心”系列行动，去年开始，我们还与互联网旅游平台、机场、垂类媒体进行合作，积极推动特色水果产地的果乡溯源旅行，鼓励大家走进果乡，实地了解、传播中国好水果的成长故事。在牛油果新品发布后，我们已经在安慕希的自媒体平台上发布了溯源产地消费者招募计划。沿着这一思路，今年起我们将继续升级我们的长线助农行动，搭建信息媒介和参与平台，吸引更多消费者参与到乡村全面振兴的事业中。

（采访记者：人民日报 赵梦阳）

(责编：董童、李源)

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