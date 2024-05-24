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浪潮信息亮相数字中国建设峰会

2024年05月24日13:19 | 来源：人民网
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5月24日至25日，第七届数字中国建设峰会在福州举办。峰会的主题是“释放数据要素价值，发展新质生产力”。浪潮信息亮相数字中国建设峰会，全面展示了全栈智算产品、解决方案及应用实践，助力数字中国建设和“AI+”落地。

浪潮信息亮相数字中国建设峰会（受访者供图）

浪潮信息亮相数字中国建设峰会（受访者供图）

浪潮信息秉承“计算力就是生产力，智算力就是创新力”理念，通过提供高效的算力、算法和数据基础设施，助推AI+落地、促进数据要素价值释放。

在材料研发领域，北京材料基因工程高精尖创新中心联合浪潮信息，基于AI算力，通过数智融合加速材料研发，实现了材料研发从“实验范式”到 “数据范式”的跃升，大幅提升研发效率，研发周期缩短至3~5年甚至更短。在医学影像领域，浪潮信息携手吉林大学第一医院，用算力支撑人工智能技术应用于医学影像识别，辅助医生 3 分钟内完成影像数据分析。在文化出版领域，上海古籍出版社基于浪潮信息提供的AI计算，加速了古籍采集和分析，最大限度地提高了古籍提取的精准性、提升了古籍使用效率。在智能客服领域，浪潮信息将“源”大模型与复杂的服务场景深度融合，打造了专家级数据中心智能客服大脑“源晓服”，可覆盖终端用户92%的咨询问题，将复杂技术咨询的业务处理时长降低65%，整体服务效率达160%。

浪潮信息董事长彭震认为，当前，以算法、算力驱动的AI技术，成为释放数据价值的新质生产力。AI驱动了生产力要素的创新性配置，使得劳动者变成了“人+人工智能”，生产资料从传统意义上的有形要素改变成了无形的数据，劳动工具发生了巨大变化，从机械到智能。而随着大模型的落地应用，与各领域各场景深度融合，将迸发出巨大的生产力，更高效释放数据价值，加速各个领域发挥数据要素的乘数效应。在彭震看来，应用是中国发展AI的机会。

用系统思维发展智算方面，浪潮信息已经进行了大量技术创新和应用实践，推出了融合架构、一云多芯、液冷和超级AI以太网等创新技术，系统性推进智算技术创新，实现全局优化，把算力充分释放出来，加速AI应用落地。

本次峰会，浪潮信息面向各行业多场景对智算的需求，展示了AI服务器、智算中心、源大模型、AI管理平台AIStation、企业大模型开发平台EPAI“元脑企智”、AI以太网交换机X400等全栈智慧计算产品、解决方案和实践，这些产品和方案都体现了“以应用为导向、以系统为核心”的设计思想。

面向AI+的未来，彭震表示，浪潮信息将持续引领前沿创新，以应用为导向、以系统为核心发展AI,以“智”赋能，加“数”前进，为数字中国建设和人工智能发展不断添砖加瓦，助力整个经济社会的数智化转型。

(责编：曹淼、李源)
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