新华社重庆5月24日电（记者李晓婷）记者24日从正在举行的第六届中国西部国际投资贸易洽谈会（西洽会）上获悉，目前西部陆海新通道物流网络已覆盖全球123个国家和地区的514个港口。

西部陆海新通道是由中国西部省份与东盟国家合作打造的国际陆海贸易新通道，以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

重庆市政府口岸物流办主任杨琳介绍，今年一季度，西部陆海新通道沿线省份平台企业运营的铁海联运班列、跨境公路班车、国际铁路联运班列运输集装箱共计16.99万标箱，同比增长26%；货值187.12亿元，同比增长27%。

《西部陆海新通道总体规划》实施近5年来，西部陆海新通道铁海联运班列开行量从2019年的900多列增至2023年的9000多列，货物品类也从最初的陶瓷、板材等几十种，增加至目前的汽车配件、新能源材料等超1000种。

“规模化运输量质齐升、辐射能力越来越强、合作伙伴越来越多，西部陆海新通道的发展是西部地区高水平对外开放的缩影。”杨琳表示，西部陆海新通道将从优服务、育产业、促开放、强合作等多个维度协同发力，助力西部地区形成更高水平、更大范围的对外开放新格局。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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