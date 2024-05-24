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以文塑旅 以旅彰文：“宝藏”县城开启“反向旅游”

黄盛、张欣怡
2024年05月24日15:30 | 来源：人民网
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“不是热门旅游大都市去不起，而是县城更有性价比。”正在规划暑期旅行的北京市民小戴，将目标投向了县域旅游。和小戴有一样想法的人不在少数，大家避开了大城市的人挤人，挖掘着“宝藏”县城，在社交平台上分享着人文和美景。

今年以来，我国文旅市场“热点更热”“淡季不冷”，文旅热潮以席卷之势奔涌向前。在“五一”假期中，文旅部公布数据显示，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，国内游客出游总花费1668.9亿元，均较同期出现明显增长。其中，县域旅游市场快速成长，涌现出一批深受游客青睐的下沉旅游目的地。

日前，在北京市丰台站，一场别开生面的启动仪式吸引着人们的目光，北京至陕西丹凤康养旅游专列开通。“旅游专列全程共5天4晚，将会带领广大北京旅客游览棣花古镇、丹凤酒庄、船帮会馆以及金山景区，参加绿色农产品及特色康养产品展销。”丹凤县人民政府县长吴春亮表示，通过“专列+景点+文化+活动+体验”的旅游新模式，将为广大游客提供更加健康、更为舒适、更有品质的旅游体验。

北京至陕西丹凤康养旅游专列开通。丹凤县供图

北京至陕西丹凤康养旅游专列开通。丹凤县供图

“旅游正在回归生活的本质，县域旅游热正是在这一背景下应运而生。性价比高、轻松自在，是县城受到年轻人青睐的重要原因。交通基建的改善，也让县城与大城市的距离越来越短。”在活动现场，有业内人士表示，县域旅游经济的蓬勃发展得益于各地积极释放文旅消费新动能，以文塑旅、以旅彰文，因地制宜推出特色旅游产品和文化活动。

“火起来”的县城文旅，该如何“火下去”，接住“泼天的流量”？有专家表示，县域旅游要坚持长期主义、提升服务管理水平、加快设施提档升级，才能有一拨又一拨的游客到来，有一批又一批的投资者涌入，从而让目的地持续释放吸引力，带来消费力，形成发展力。此外，县域旅游可以从结合民俗文化、地方风情等入手，让游客感悟乡愁，实现一场人与城的双向奔赴。

(责编：罗知之、吕骞)
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