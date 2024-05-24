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中国联通亮相数字中国建设峰会

2024年05月24日16:03 | 来源：人民网
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5月24日，第七届数字中国建设峰会在福建省福州市开幕。中国联通携多项数字化最新成果亮相峰会现场体验区。

中国联通发挥通信数据乘数效应，形成“人口+”多源大数据特色能力，在城市治理、现代农业、工业制造、生态文明、交通运输以及文化旅游等领域形成了一批成熟数据应用。

中国联通“聚数智创新 启联通未来”主题展吸引来各方嘉宾的关注（受访者供图）

中国联通“聚数智创新 启联通未来”主题展吸引来各方嘉宾的关注（受访者供图）

在中国联通展区数智文旅展台，通过回答10条问题，平台就会智能分析出最合适体验者去的福建5A景区。围绕数据要素x文化旅游，中国联通充分发挥联通大数据优势，以数据要素服务文旅产业发展，促进消费升级。在现场，展出了福建重点A级景区大数据管理平台、游客行为监测与决策服务等应用，全面展示发挥数据优势服务文旅产业发展成果。

围绕数据要素×城市治理，中国联通打造智慧城市信息化平台，以数智赋能城市治理；围绕数据要素x现代农业，依托农事直通、农业遥感平台等为农业发展提供数据支撑；围绕数据要素×工业制造，格物Unilink国家级双跨平台、璇玑5G+北斗时空平台以及中小企业数字化转型服务平台，结合中国联通在工业互联网领域真实落地案例，展现了服务工业制造转型升级有力成果；围绕数据要素×生态文明，中国联通展出的数字孪生水利、智慧气象服务数字生态大脑等产品，为生态文明建设提供有力支撑。

福建泉州德化白瓷以白度好、光泽度高而闻名，中国联通展台现场展示的德化白瓷AI质检，还原了陶瓷瑕疵品AI检测过程——陶瓷样品在展台旋转，经工业相机拍摄、AI算法识别检测，瑕疵检测结果即可实时展现。在中国联通茶叶智能产线展台，根据体验者的定制要求，机械臂可自动取茶、封装、镭刻合盖，生产完成后又自动输送到储物柜，现场展示了无人工厂柔性化的生产流程，也为体验者提供一份专属定制茶叶，感受充满“AI”感的茶香余韵。这些展品都是中国联通以“AI+”引领赋能各行业的展现。

在中国联通展台，云度汽车、福耀玻璃5G天线等一系列兼具专业性与互动性的工业互联网应用展示，让原本远离生活的智能制造变得触手可及。

中国联通聚焦网络强国、数字中国主责，以AI+工业互联网赋能实体经济，强劲数字引擎，集聚数字合力，已全面覆盖71个国民经济工业分类，赋能4000多家5G工厂，有力推进新型工业化国家战略落地。

(责编：曹淼、李源)
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