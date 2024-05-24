城市品牌是城市文化的重要载体，是城市竞争力的综合体现，也是城市建设和城市治理的一项长期性、战略性任务。5月22日，人民网舆情数据中心、北京外国语大学国际新闻与传播学院分享了关于城市品牌建设的最新研究成果，并邀请相关领域专家进行经验交流，共同探讨如何打造具有鲜明特色和深刻文化内涵的城市品牌新形象，归纳和阐释城市形象跨文化传播的策略和路径。

专家交流。

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅表示，城市走红所带来的激增流量对城市品牌的塑造具有重要意义。如何将“网红”变“长红”，从而为城市带来持久的经济效益与社会效益依旧有待探寻，这也将成为未来城市品牌建设与治理的核心话题。

人民网舆情数据中心结合互联网舆论数据及优秀城市品牌塑造案例，分析研判当下品牌建设面临的挑战及机遇，形成《城市品牌建设社会评价报告》。《报告》对于城市品牌建设提出八点建议：一是因地制宜挖掘本地特色，城市品牌需“走特色化路，打差异化牌”；二是重视本地群众参与共建共享，把握经济效益与民生需求的平衡；三是守正创新、产业赋能，形成城市品牌建设的长效机制；四是城市品牌建设应与宏观发展相契合，重视意识形态风险；五是提升干部队伍舆情素养，为城市品牌建设保驾护航；六是提升公共服务承载力，为接“泼天的富贵”做足准备；七是灵活调整策略，实现爆发性文旅投入与收益平衡；八是舆情与实体和谐统一，城市品牌建设的双翼并进。

北京外国语大学国际新闻与传播学院教授、博士生导师邓秀军，以及北京外国语大学国际新闻与传播学院博士生别明蔚、赵竞学、赵悦言、王语嫣分享了《城市形象跨文化传播的策略和路径》研究成果，并发布《城市国际传播能力指数（2024）》报告。该报告以城市硬实力和软实力两种分析框架，选取我国所有省份（不含港澳台）的重点城市对其城市国际传播能力进行全面客观评估，旨在探索新时代城市国际传播能力的评估体系，为中国城市的国际发展赋能。报告揭示了中国城市在国际传播进程中存在的问题，并提出了若干针对性建议，包括打造城市国际传播矩阵，形成传播合力、丰富城市国际传播的主体，强化社会支持、锚定城市国际传播的独特角色与功能，进行战略传播等。

谈及打造城市品牌的路径与经验，多位专家分享了各自的思考与实践。

天津市文化和旅游局宣传专班负责人管振宇表示，近年来，天津市文旅局以“山、河、海、洋楼、烟火气”五大文旅核心IP为主线，延续“欢乐四季游 天津常走走”主题,推出“春风十里 天津等你” “夏日清新 独爱天津”“秋意盎然 津彩斑斓”“冬日暖阳 津味绵长”特色场景、线路和服务举措，助力天津文旅更加出彩和出圈。

中国旅游出版社有限公司综合编辑室副主任李志忠提到，城市品牌建设应该坚持目标导向原则，要摸清城市品牌所要起到的作用和基本功能，反映城市的建设情况，助推城市发展目标的实现，起到吸引投资、吸引人才、吸引客商和游客的作用，同时城市建设也要支撑城市品牌，在发展中改进、改进中发展。

四川省宜宾市兴文县文化广播电视和旅游局副局长罗晏锋结合僰人文化、少数民族文化、红色文化介绍了兴文县的城市品牌文化内涵，并指出未来兴文县将持续打造宜宾南向开放的桥头堡，建设人民幸福的秀美苗乡。

人民慕课研培学院主任张惋婷介绍到，人民慕课研培学院推出“国际传播能力建设”专题工作坊，旨在提升各级党政机关干部及企事业单位相关管理人员的国际传播能力，营造有利外部舆论环境，建强适应新时代国际传播需要的人才队伍。下一步，人民慕课研培学院还将开设关于城市品牌建设、城市治理以及城市舆论生态的课程体系内容，助推城市品牌建设工作高质量发展。

据了解，围绕品牌建设的相关研究，人民在线品牌研究院将立足数字化时代品牌战略的新思维，进一步整合优质内容及资源，专注城市形象及活动IP打造、企业品牌营销与落地执行、民族品牌“出海”策略研究咨询等。

(责编：董童、李源)

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