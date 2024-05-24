中新网5月24日电(中新财经记者 左宇坤)自5月17日，央行接连发布三项事关房贷的新政策后，各地落地和执行相关细则的步伐也在逐渐加快。

从下调首付比例到下调商贷、公积金贷款利率，分析认为这些动作正在改变市场预期，市场情绪有望得到进一步提振，并助推市场的回温。

多个热点城市首付降至15%

首付方面，央行相关通知提出，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。

据“湖北住建”微信公众号，5月22日，湖北省住建厅联合多部门出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，从取消购房限制、降低购房门槛、加大金融支持、加大财税支持、推进住房“以旧换新”等10个方面释放重大利好。

其中明确指出，降低个人住房贷款最低首付比例，将首套住房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%，二套住房最低首付比例从不低于30%调整为不低于25%。

5月21日，有多家银行的武汉支行确认于5月20日已经开始执行新政，即首套房首付比例不低于15%，房贷利率为3.25%；二套房首付比例不低于25%，房贷利率为3.35%。

中指研究院华中市场分析师李国政表示，目前武汉的公积金贷款利率、商贷利率、最低首付比例，都处于历史最低期，对住房消费的促进作用正在不断体现。5月16-22日，武汉市近一周商品住房成交1784套，日均254套，较4月日均166套的成交水平，涨幅达到53%。

除此之外，合肥、长沙、西安、济南、郑州、昆明、南昌等热点城市也均有首付比例下调的消息传来。

以济南为例，中国银行济南某网点的工作人员对中新财经记者确认，自5月21日起，该行已实行首套住房商贷首付款比例不低于15%，二套首付款比例不低于25%。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，根据央行信息，新政前，除北上广深等8个城市外，其他城市首付均已选择执行20%、30%的全国底线政策，预计接下来大部分城市首付比例将降至15%、20%，更多城市下调首套、二套房贷利率，三四线城市及普通二线城市有望优先进行政策调整。

百城房贷跑步进入“2”时代

对于购房者来说，房贷利率下调同样与购房支出紧密相关。央行在通知中提到，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

“从5月21日开始，包括武汉、合肥等城市开始有明确的落地细则，房贷利率各不一样，大部分城市降低在20-40个基点。整体看，100万30年月供平均减少在110-220元之间。”中原地产首席分析师张大伟表示。

“百城房贷跑步进入‘2’时代。”张大伟表示，“517”政策全面落地后，大多数城市房贷利率可能下降0.3个至0.4个百分点；按照100万元贷款、30年期限、等额本息还款方式计算，总利息支出可减少7万余元，改善性需求住房的利息支出会减少更多。

上述中行济南某网点工作人员也表示，济南5年期以上个人住房贷款首套房利率执行3.55%，二套房执行3.95%。“最近有很多已经申请了贷款、在走流程的贷款人来问我们是否可以按新的利率执行。我们这边了解到的是按放款时间执行，但具体情况还是建议及时找自己的贷款经理沟通。”

公积金贷款利率也应声降低。央行通知提到，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。

自5月17日起，贵阳市、上海市、广州市、重庆市、西安市、湖州市等多地已陆续官宣下调个人住房公积金贷款利率。具体来看，多地下调幅度和调整后的利率均与通知保持一致。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经