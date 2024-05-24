5月24日，第七届数字中国建设峰会在福州召开，中国移动董事长杨杰出席大会并作题为《共筑数智之基 共创美好未来》的主旨演讲。

中国移动董事长杨杰。（受访者供图）

杨杰表示，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，信息和能量融合创新纵深推进，数据、算力、人工智能共同构成新质生产力的重要驱动因素。

一是数据成为新生产要素，呈现出高质量供给、高效率流通、高水平利用、高可靠安全的发展趋势。作为信息的主要载体，数据快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理各环节，数据规模呈指数级增长。数据要素价值的充分释放，需要深化数据的高质量供给，促进数据安全可信地流通交易和高水平开发利用，实现数据从资源向资产和资本的转化。推动数据要素市场化配置，以数据流引领带动技术流、资金流、人才流、物资流，激发数据要素的乘数效应，促进全要素生产率的不断提升，赋能新质生产力的发展。中国移动认真落实“数据二十条”要求，发挥基础电信运营企业的海量数据资源、丰富应用场景优势，全力打造梧桐大数据平台、积淀数据资源超2000PB，多次支撑央视节假日文旅播报，建成数据要素流通基础设施数联网（DSSN），集成了隐私计算、区块链等新型信息技术，服务各类主体参与数据要素市场建设，大力推动数据跨界融合应用，确保让数据“供得出、流得动、用得好、保安全”。

二是算力成为新基础能源，呈现出多元泛在、智能敏捷、丰富易用、安全可信、绿色低碳的发展趋势。在人类发展进程中，煤炭、石油是从自然界直接获取的“一次能源”，电力是由一次能源加工转换而成的“二次能源”，算力可视为信息能量一体化形成的“三次能源”。随着AI等新一代信息技术快速发展，算力需求爆发式增长，算力基础设施发生深层次、结构性变革，算力分布由就近部署向“东中西”泛在部署转变，算力层级由集中式向“云边端”立体式转变，算力架构由通算为主向“通智超量”异构形态转变。加快构建全国一体化算力网络，提供丰富多样、无所不在的算力服务，有助于新质生产力培育发展。中国移动积极参与“东数西算”工程，开创性提出算力网络理念，建设以算为中心、网为根基、智为引擎，多种信息技术深度融合、提供一体化服务的算力网络。当前，我们正在加快完善算网基础设施体系、关键技术体系、产品服务体系，优化全国性智算中心和边缘智算节点布局，全网智算规模达到17EFLOPS（FP16），年内还将投产多个超万卡智算中心，同时，依托算网大脑，推动算力成为像水电一样、“一点接入、即取即用、按需调度”的社会级服务。

三是人工智能成为新生产工具，呈现出计算智能、感知智能、认知智能、运动智能体系化融合的发展趋势。AI通过对近乎全量知识的汇聚整合，形成了达到人类甚至超越人类的理解表达、逻辑推理和泛化能力，实现对人类智力的延伸甚至超越。当前，以AI大模型为代表的通用人工智能蓬勃发展，呈现出技术发展快、参与主体多、落地应用广等特点，未来将向计算智能、感知智能、认知智能、运动智能“四大智能”体系化融合演进，加速在垂直领域、重点场景落地，为新质生产力发展锻造强劲引擎。中国移动勇担中央企业人工智能国家队，探索体系化人工智能发展模式，围绕供给者、汇聚者、运营者定位，自主研发“九天”系列通用大模型，在央企中率先通过国家“双备案”。当前，中国移动正全力推进“人工智能+”行动，推出通专结合的多模态千亿级大模型，加速向万亿参数迈进，深耕40款行业大模型，在城市全域数字化、新型工业化等领域打造超百项AI应用标杆项目，让AI不仅会作诗、更要会做事。

杨杰指出，高质量数据、高性能算力、高水平算法的系统集成、融合创新，驱动AI跨越式发展，服务千家万户，注智千行百业，加速经济社会发展从“+AI”向“AI+”迈进。中国移动期待社会各方携手并进，共同拥抱AI+时代，推动数字技术协同创新运用，促进数字基础设施建设扩容提速，打通数据资源大循环堵点，赋能数字经济发展、数字政府服务、数字文化打造、数字社会构建和数字生态文明建设，为数字中国建设注入新动能。

共筑数智之基，共创美好未来。杨杰表示，中国移动将勇担科技强国、网络强国、数字中国主力军，和社会各界一道，共同为培育壮大新质生产力、全面推进中国式现代化作出新的更大贡献。

(责编：董童、李源)

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