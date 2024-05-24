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新理念塑造新场景 健康消费步入发展“快车道”

王绍绍
2024年05月24日17:08 | 来源：人民网
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复合维生素、辅酶Q10等保健品引领网红“新食潮”；血氧仪、运动手环健康监测产品等销售火爆；除菌洗碗机、除菌干衣机等健康家电走俏……近年来，“为健康买单”已经成为一种潮流的消费习惯。随着生活水平提高和生活方式转变，人们对健康的认识日益提升，健康需求正由单一的医疗服务需求向日常保健、健康促进、营养滋补等多元化需求转变，健康消费市场潜力加速释放。

从吃穿住行到生活方式，从医学科普到身心疗愈，“大健康”正在成为一种消费刚需。数据显示，2023年，全国居民健康素养水平达到29.70%，人均医疗保健消费支出2460元，增长16.0%，占人均消费支出的比重为9.2%。

有关专家表示，上述数据折射出我国健康消费的发展势头良好，作为消费市场中最具活力的细分领域之一，健康消费的发展不仅体现了民众生活品质与消费实力的提升，对于刺激内需增长和维护民生福祉也有着积极作用。

近年来，健康养生不再是“老一辈”的专属，“Z世代”年轻人也加入购买健康消费类产品的行列。人们的保健养生意识越来越强，新的生活理念带动新的消费场景不断涌现。

近日，如新City Walk城市轻漫步活动收官，北京、天津、上海、成都、广州五城联动，TRME和ageLOC WellSpa iO产品为参与者提供深度体验。本次活动以“身心轻治愈之旅”为主题，将城市文化元素融入到春日户外漫步活动中，让参与者们在沉浸式的City Walk中打卡别具特色的都市街景，体验独特的城市魅力，回应了当下现代人追求高品质和身心健康的生活方式。

“通过为参与者打造身体与心灵的双重解压，不仅让他们在繁忙的生活中找到了一片宁静的港湾，更在无形中加深了人们对美丽健康生活方式的认知。”相关负责人表示，下一步，将继续深耕产品品质，满足消费者对美丽、健康产品日益增长的需求，研发高品质的产品与服务，将健康与美丽的企业愿景融入产品之中，携手广大消费者共同书写健康美丽的新篇章，帮助消费者们在健康科学中发现属于自己的独特之美。

随着消费场景的拓宽、服务及产品供给的增加、顶层设计的逐步完善，更多专业类健康消费正在不断涌现，成为未来经济发展的重要引擎。如今，我国大健康产业整体营收规模保持上升，全国居民健康素养水平逐年上升，健康意识持续增强。根据《“健康中国2030”规划纲要》，到2030年，我国居民健康素养水平达到30%，健康产业产值达到16万亿元，大健康产业将成为21世纪最具发展潜力的产业。

“当下，公众的健康消费观念越来越重视‘治未病’。从消费行为看，营养食品、健康体检、疾病早筛、运动户外等主动健康消费品类显著增长。”业内人士表示，未来，随着健康生活理念被更多人接受，健康产品和技术不断突破创新，这些都会催生健康消费市场需求加速释放。面对即将到来的消费热潮，生产经营者、市场监管者和消费者都需要做好准备、做足功课，在助力消费升级的同时，让百姓生活更健康。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)
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