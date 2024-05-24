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市场监管总局与WTO启动建设技贸措施通报预警平台中文版

2024年05月24日18:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，23日，市场监管总局与世界贸易组织（WTO）正式启动建设WTO技贸措施通报预警平台（ePing系统）中文版。

WTO副总干事波冈表示，建设ePing系统中文版是一个里程碑，可以便利中国与WTO其他成员间的贸易往来。波冈对中国国家市场监管总局牵头推动建设ePing系统中文版表示感谢，并对总局在WTO第13届部长会上通过《关于加强监管合作减少技术性贸易壁垒的部长宣言》中发挥的作用表示赞赏。该宣言由中国发起并推动通过，是中国为WTO作出的实质性贡献。

据介绍，ePing系统是WTO技贸措施官方发布平台，旨在帮助WTO各成员企业、尤其是中小微企业及时获取与贸易相关的标准、技术法规与合格评定程序等技贸措施信息。

据市场监管总局相关负责人介绍，市场监管总局按职责承担技贸措施工作，通报的技贸措施约占中国政府通报措施的90%，多年来，市场监管系统积极履行技贸措施工作职责，为企业发送预警信息，解决企业关切，维护企业利益，取得积极成效。

上述负责人表示，在ePing系统中文版建设过程中，总局推出公众号“技贸措施公共服务平台”，所有信息与ePing系统同步，并提供免费的信息查询服务。

(责编：申佳平、吕骞)
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