5月21日，“激活新质力，共建幸福力——2024幸福企业论坛暨百强榜颁奖典礼”在京举办。论坛发布了《2023幸福企业白皮书》，正式揭晓“2024幸福企业百强榜”，并邀请安永、阿里云、小米集团、北京环球度假区等知名企业高管分享幸福企业与可持续发展的理念和优秀案例，旨在倡导、引领积极正向的职场文化，让更多企业成为幸福企业的实践者，共同为人民幸福感提升和社会繁荣与进步贡献力量。

启智领航，铸就幸福企业，推动可持续发展

中国劳动学会会长杨志明在致辞中表示，数智赋能幸福企业建设的时代已经到来，幸福力生动体现着“专业主义”“长期主义”和“工匠精神”对幸福企业新优势的塑造。幸福企业是具有经济价值的无形资产，更是共同推动员工成长、企业发展和社会进步的深度融合。

北京国际人力资本集团董事、总经理郝杰表示，通过幸福企业系列活动，公司致力于全面实现企业与人才、员工与岗位、经济发展与社会和谐之间的适配，打造可持续发展的幸福生态环境。一方面，公司将更关注员工感受，倡导和引领积极正向的职场文化，强调“以人为本”的雇主精神，切实提升员工的幸福感和满意度；另一方面更关注企业发展和社会责任，构建富有活力的组织，实现企业与员工的共荣发展，并致力于公益实践，契合国家战略与人民需求，让幸福企业成为全面推动社会进步、经济繁荣的关键力量。

经济观察报社执行总编辑文钊表示，幸福企业是价值观的坚守者，也是长期主义的践行者。幸福企业激发员工的创造力，也能够专注于产品和服务的创新，更好地为社会创造价值。幸福企业相信，自己所做的哪怕微小的努力，都可以让这个世界变得更好一些。

安永大中华区金融服务可持续发展服务合伙人、安永大中华区ESG管理办公室主任李菁提到，不断提升企业针对环境保护、社会责任、公司治理（ESG）相关的管理和要求，让企业的可持续发展成为一个真正的议题。ESG可以帮助企业提升管理价值，打造品牌价值，不断创造新的财富价值，这和员工的归属感、成就感、幸福感也密切相关。因此，提升ESG管理水平，可以推动企业长期价值增长，提高企业幸福指数。

清华大学心理与认知科学系教授彭凯平对《2023幸福企业白皮书》进行深度解读，指出幸福企业是健康长寿、不断超越、引领创新的企业，具有较强影响力和知名度，能够给予社会物质财富和精神财富双重输出，用企业的先进文化引领行业和推动社会发展，通过积极正能量的文化影响员工、合作者以及整个社会。构建幸福企业不仅需要关注员工的个人需求和发展，更应兼顾企业自身的长期发展和社会责任。

荣耀担当，见证标杆力量，引领社会进步

论坛上，北京国际人力资本集团股份有限公司董事、总经理郝杰，中国职业经理人协会会长、安徽省人民政府原副省长文海英，经济观察报执行总编辑文钊，清华大学心理与认知科学系教授彭凯平，北京大学心理与认知科学学院教授侯玉波，北京大学光华管理学院实践教授、HRA名誉会长谢克海，十三届全国政协委员、社会和法制委员会委员段余应，北京市委宣传部国际传播处处长汝涛，环球网执行总编辑刘洋，凤凰网副总编辑张涛等共同揭晓“2024幸福企业百强榜”。现场颁发了“责任领航30强”“共荣发展30强”“卓越雇主30强”和“幸福企业综合10强”。

小米集团总干部副部长、人力资源部总经理王栋分享了小米建设幸福企业的实践经验。他表示，文化自信是幸福的基底，学习成长是幸福的关键，关怀福利是幸福的保障。幸福企业的建设是小米践行“真诚热爱”核心价值观的体现。

阿里云智能集团全球HR共享服务中心负责人陈蕾妃分享了在数智化时代，阿里云通过AI推动公益事业、福利健康、员工培训等多元化实践，推动员工与企业共同成长。一群有情有义的人，一起做一件有意义有价值的事情，让更多的人拥有幸福。

北京环球度假区人力资源高级副总裁尹冬梅表示，北京环球度假区致力于为团队成员构建引以为豪的工作环境，开园近三年来员工敬业度指数持续攀升，并通过打造团队合作和互相尊重、开诚布公的沟通、主动性和诚信体系，为员工和游客创造幸福体验。

论坛上，中国残联就业服务指导中心就业处处长李伟分享了残疾人融合就业多元发展与探索：通过政策保障，加强残疾人就业规范力；在落实残疾人就业实践过程中，坚持多元创新，提升残疾人就业胜任力，同时发展企业多元包容幸福力。他表示，残疾人融合就业是一个系统的工程，需要政府、社会、企业共同努力，构建一个包容性更强、机会更加均等的就业环境。

论坛还发布了“残障融合 多元就业”特别榜单，以表彰关注残障员工发展、推动残障就业高质量发展的优秀企业。

本次论坛由北京国际人力资本集团股份有限公司（简称“北京国际人力”，英文“FESCO Group”）和《经济观察报》联合主办、北京外企人力资源服务有限公司承办，清华大学社会科学学院积极心理学研究中心学术指导。

(责编：崔元苑、李源)

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