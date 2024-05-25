姚均芳、申铖

原标题：新华鲜报|400亿元！20年超长期特别国债正式首发

总额400亿元！

24日，首期20年超长期特别国债在北京证券交易所顺利发行。

“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设”——今年的政府工作报告提出之后，超长期特别国债备受关注。

“国债”“超长期”“特别”，这一组合代表什么意义？

国债，是国家为了筹集财政资金而发行的一种政府债券。一般认为发行期限在10年以上的利率债为“超长期债券”。和普通国债相比，超长期债券有助于缓解中短期偿债压力。

特别国债的“特别”之处，就是具有特定用途、服务专项需求，资金使用针对性强、效果显著。我国曾在1998年、2007年和2020年分别发行过3次特别国债。从历史经验来看，特别国债发行将对经济社会稳定向好发展产生积极影响。

从支持领域来看，超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。

从今年的发债“日程表”看，自5月中旬持续至11月中旬，20年、30年和50年超长期特别国债将分别发行7期、12期、3期，首发日期分别为5月24日、5月17日、6月14日。5月17日发行的30年超长期特别国债，市场认购热情高涨。

24日首发的20年超长期特别国债有何特点？

据了解，此次发行的20年超长期特别国债为固定利率附息债，票面利率通过竞争性招标确定，自2024年5月25日开始计息，每半年支付一次利息。

此次招标利率水平可以看作市场欢迎程度的“风向标”。招标结果显示发行利率为2.49%，市场认购积极。

南开大学金融发展研究院院长田利辉介绍，超长期特别国债的利率会根据市场供需关系和投资者的认购热情来确定，市场需求旺盛表明投资者对该国债的接受度较高。

“20年超长期特别国债有助于构筑更加完善的国债收益率曲线，发挥定价基准功能，完善利率传导机制，提升债券市场服务实体经济的质效。”田利辉说。

值得关注的是，此次超长期特别国债首次“登陆”北交所，通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行。

2022年，北京证券交易所启动国债发行。在国债、地方政府债券实现平稳发行的基础上，北交所此次“上新”，首发超长期特别国债，将更好发挥资本市场服务实体经济的功能。

个人能否购买超长期特别国债？

据了解，在发行方式上，今年的超长期特别国债均采用市场化方式，全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行。个人投资者不能通过发行系统直接参与招标购买，但可以在交易所市场或商业银行柜台市场开通账户购买和交易。

老百姓日常购买较多的主要是储蓄式国债，这类国债具有较为稳定的收益特性，比较适合寻求稳定、长期回报的个人投资者。而超长期特别国债属于记账式国债，这类国债可以上市交易，流通性较高，交易价格会根据市场情况波动。

专家提示，个人“出手”需谨慎。考虑到超长期特别国债期限较长、收益率波动等因素，建议投资者最好具备一定的投资经验和市场分析能力。

业界专家表示，发行超长期特别国债之后，我国宏观政策“工具箱”更加丰富，既利当前，又惠长远。

(责编：申佳平、陈键)

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