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最新报告出炉！2023年我国数据生产总量达32.85ZB

颜之宏 严赋憬
2024年05月25日09:22 | 来源：新华网
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原标题：最新报告出炉！2023年我国数据生产总量达32.85ZB

　　24日下午，在福建福州举行的第七届数字中国建设峰会·数据资源与数字安全分论坛上，全国数据资源调查工作组发布《全国数据资源调查报告（2023年）》。报告显示，2023年，全国数据生产总量达32.85ZB（泽字节），同比增长22.44%。

　　在报告中，全国数据资源调查工作组认为，2023年我国非结构数据爆发式增长，随着5G、AI技术的快速发展及智能设备的规模应用，内容创作、影像视听等非结构数据对我国数据总规模增长贡献较大，消费民生领域新业态不断涌现，满足了人们不断增长的文化娱乐消费需求。

　　在数据存储方面，2023年我国累计数据存储总量为1.73ZB（泽字节），存储空间利用率为59%，其中政府和行业重点企业存储空间利用率均为70%左右。在上述存储数据中，数据云存储占比超过40%。

　　在算力方面，至2023年底，全国2200多个算力中心的算力规模同比增长约为30%。大模型训练算力需求高涨，科学、政务、金融、工业等行业算力需求增加。

　　报告还指出，我国数据资源管理和利用整体处于起步阶段，目前还存在数据有效供给不足、算力还需适度超前布局、数据多元流通模式待完善、数据价值有待进一步释放等挑战。

　　据了解，此前，国家数据局、中央网信办等部门联合开展全国数据资源情况调查，调查工作开展时间为2024年2月18日00:00至3月5日24:00。

(责编：申佳平、陈键)
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