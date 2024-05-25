唐诗凝 樊曦 张博文

原标题：新华社权威快报丨9万列！中欧班列“跑”出开行新纪录

随着X8157次中欧班列（西安—马拉舍维奇）

从西安国际港站开出

中欧班列累计开行达到9万列

发送货物超870万标箱

货值超3800亿美元

保持安全稳定畅通运行

2016年至2023年

中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列

年运输货值由80亿美元提升至567亿美元

运输货物品类扩大到5万余种

2023年以来

“新三样”成为中欧班列运量新的增长点

截至目前

中欧班列已通达欧洲25个国家223个城市

连接11个亚洲国家超过100个城市

服务网络基本覆盖欧亚全境

记者：唐诗凝、樊曦、张博文

编辑：苗夏阳

设计：潘一景

新华社国内部、新华社陕西分社联合出品

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经