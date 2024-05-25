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9万列！中欧班列“跑”出开行新纪录

唐诗凝 樊曦 张博文
2024年05月25日09:23 | 来源：新华网
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原标题：新华社权威快报丨9万列！中欧班列“跑”出开行新纪录

　　随着X8157次中欧班列（西安—马拉舍维奇）

　　从西安国际港站开出

　　中欧班列累计开行达到9万列

　　发送货物超870万标箱

　　货值超3800亿美元

　　保持安全稳定畅通运行

　　2016年至2023年

　　中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列

　　年运输货值由80亿美元提升至567亿美元

　　运输货物品类扩大到5万余种

　　2023年以来

　　“新三样”成为中欧班列运量新的增长点

　　截至目前

　　中欧班列已通达欧洲25个国家223个城市

　　连接11个亚洲国家超过100个城市

　　服务网络基本覆盖欧亚全境

　　记者：唐诗凝、樊曦、张博文

　　编辑：苗夏阳

　　设计：潘一景

　　新华社国内部、新华社陕西分社联合出品

(责编：申佳平、陈键)
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