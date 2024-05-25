9万列！中欧班列“跑”出开行新纪录
2024年05月25日09:23 | 来源：新华网
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原标题：新华社权威快报丨9万列！中欧班列“跑”出开行新纪录
随着X8157次中欧班列（西安—马拉舍维奇）
从西安国际港站开出
中欧班列累计开行达到9万列
发送货物超870万标箱
货值超3800亿美元
保持安全稳定畅通运行
2016年至2023年
中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列
年运输货值由80亿美元提升至567亿美元
运输货物品类扩大到5万余种
2023年以来
“新三样”成为中欧班列运量新的增长点
截至目前
中欧班列已通达欧洲25个国家223个城市
连接11个亚洲国家超过100个城市
服务网络基本覆盖欧亚全境
记者：唐诗凝、樊曦、张博文
编辑：苗夏阳
设计：潘一景
新华社国内部、新华社陕西分社联合出品
(责编：申佳平、陈键)
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