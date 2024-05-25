原标题：2024年全民数字素养与技能提升月活动启动

记者24日从中央网信办获悉，2024年全民数字素养与技能提升月活动当日在第七届数字中国建设峰会开幕式上启动。

本届提升月以“数字赋能 全民共享”为主题，由中央网信办、中央党校（国家行政学院）、教育部、科技部、工业和信息化部、民政部、人力资源社会保障部、农业农村部、国家卫生健康委、国务院国资委、全国总工会、全国妇联、中国科协、中国残联等14个部门共同主办，以助力提高人口整体素质、服务现代化产业体系建设、促进全体人民共同富裕为目标，强化数字教育培训，优化教学资源供给，丰富数字应用场景，完善数字环境保障。

据悉，提升月期间，将组织举办全民数字素养与技能培训基地开放日活动、数字素养与技能专题课、师生数字素养与技能提升专项行动、数字科技普及活动、企业数字化转型人才队伍建设行动、数字助老爱心帮扶公益活动、数字技术工程师培育项目和社会保障卡居民服务“一卡通”应用宣传教育活动、农民手机应用技能培训、数字健康普及宣传活动、国有企业数字化转型行动计划、职工数字素养与技能提升活动、女性数字素养与技能提升行动、数字科普系列活动、信息无障碍建设行动等系列主题活动，突出赋能增效和便民惠民，加强对人工智能等新技术新应用的教育培训，不断提升全民数字素养与技能水平，夯实新质生产力发展的人力资源基础。

全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团有关部门将同期举办本地区2024年全民数字素养与技能提升月活动。

(责编：申佳平、陈键)

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