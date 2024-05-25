原标题：规模首次突破30万亿元 公募基金迎历史性时刻

《中国证券报》24日刊发文章《规模首次突破30万亿元 公募基金迎历史性时刻》。文章称，中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至4月底，公募基金规模首次突破30万亿元大关。与3月底相比，公募基金规模在一个月内增长超1.5万亿元，与1月底相比，公募基金规模三个月内增长超3万亿元。

从4月来看，固收类产品成为公募基金规模增长主力，货币基金和债券基金单月规模合计增加近1.5万亿元。从全年来看，权益类基金也是规模增长的助推器之一，仅在2月份，权益类基金规模增加超7000亿元，此后的3月和4月，权益类基金规模均有小幅增长。

（资料图片。新华社发）

公募基金资产净值30.78万亿元

5月23日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至4月底，公募基金资产净值合计30.78万亿元。这是公募基金规模首次突破30万亿元大关。

值得一提的是，截至2024年2月底，公募基金资产净值合计29.30万亿元，这一数据创出公募基金规模当时的历史新高；3月底，公募基金规模站稳29万亿元，达29.2万亿元；4月底，公募基金迎来历史性时刻，规模突破了30万亿元大关。

事实上，今年1月底，公募基金规模为27.36万亿元。这意味着，与1月底相比，公募基金规模在三个月内增长超3万亿元。与3月底相比，公募基金规模在短短一个月内增长超1.5万亿元。

此外，数据显示，截至2024年4月底，我国境内共有基金管理公司148家，其中，外商投资基金管理公司51家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家。取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

权益类产品规模稳步增长

从4月来看，固收类基金成为公募基金规模增长的绝对主力。

数据显示，与3月底相比，4月底股票基金和混合基金规模变动不大，而债券基金规模较3月底增长近5000亿元，货币基金规模较3月底增长近1万亿元，这两类基金增长的规模与公募基金4月总规模的增长大体相当。

不过，从今年整体来看，权益基金也是公募基金规模增长的重要助推器。2月底，公募基金资产净值合计29.3万亿元，这一数据刷新了当时的历史纪录。各类基金均为规模增长做出了贡献，其中，权益类基金2月规模增加7000多亿元，债券基金单月增加3000多亿元，货币基金2月规模增量更是超过8500亿元。此后几个月，权益类基金规模均有一定幅度的增长。

投资情绪不断向好

对于公募基金整体规模的大增，业内人士分析，2月以来市场的上涨带动了基金规模的内生增长。伴随债市持续走牛、股市大幅反弹、海外市场创新高，各策略基金产品净值陆续修复，基金规模也相应得到增加。

此外，市场回暖，净值上涨也提振了投资者信心。各策略基金产品业绩较好，投资者投资信心有所提升，因此整体募资相对趋于容易，尤其是权益类基金涨幅明显，受到投资者广泛关注，投资情绪不断向好。

一位基金业内人士表示，2月以来A股市场持续反弹，市场情绪明显回暖，整体市场估值依然不高，预计A股进一步下行空间有限，后市仍然存在不错的结构性机会。此外，债市方面，经历了一波牛市之后，市场波动正在增大，但在宽货币的环境下，债券市场大幅调整的概率较小。在市场的助力下，未来公募基金规模有望持续增长。

(责编：申佳平、陈键)

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