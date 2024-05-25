人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

规模首次突破30万亿元 公募基金迎历史性时刻

2024年05月25日09:24 | 来源：新华网
小字号

原标题：规模首次突破30万亿元 公募基金迎历史性时刻

　　《中国证券报》24日刊发文章《规模首次突破30万亿元 公募基金迎历史性时刻》。文章称，中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至4月底，公募基金规模首次突破30万亿元大关。与3月底相比，公募基金规模在一个月内增长超1.5万亿元，与1月底相比，公募基金规模三个月内增长超3万亿元。

　　从4月来看，固收类产品成为公募基金规模增长主力，货币基金和债券基金单月规模合计增加近1.5万亿元。从全年来看，权益类基金也是规模增长的助推器之一，仅在2月份，权益类基金规模增加超7000亿元，此后的3月和4月，权益类基金规模均有小幅增长。

　　（资料图片。新华社发）

　　公募基金资产净值30.78万亿元

　　5月23日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至4月底，公募基金资产净值合计30.78万亿元。这是公募基金规模首次突破30万亿元大关。

　　值得一提的是，截至2024年2月底，公募基金资产净值合计29.30万亿元，这一数据创出公募基金规模当时的历史新高；3月底，公募基金规模站稳29万亿元，达29.2万亿元；4月底，公募基金迎来历史性时刻，规模突破了30万亿元大关。

　　事实上，今年1月底，公募基金规模为27.36万亿元。这意味着，与1月底相比，公募基金规模在三个月内增长超3万亿元。与3月底相比，公募基金规模在短短一个月内增长超1.5万亿元。

　　此外，数据显示，截至2024年4月底，我国境内共有基金管理公司148家，其中，外商投资基金管理公司51家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家。取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

　　权益类产品规模稳步增长

　　从4月来看，固收类基金成为公募基金规模增长的绝对主力。

　　数据显示，与3月底相比，4月底股票基金和混合基金规模变动不大，而债券基金规模较3月底增长近5000亿元，货币基金规模较3月底增长近1万亿元，这两类基金增长的规模与公募基金4月总规模的增长大体相当。

　　不过，从今年整体来看，权益基金也是公募基金规模增长的重要助推器。2月底，公募基金资产净值合计29.3万亿元，这一数据刷新了当时的历史纪录。各类基金均为规模增长做出了贡献，其中，权益类基金2月规模增加7000多亿元，债券基金单月增加3000多亿元，货币基金2月规模增量更是超过8500亿元。此后几个月，权益类基金规模均有一定幅度的增长。

　　投资情绪不断向好

　　对于公募基金整体规模的大增，业内人士分析，2月以来市场的上涨带动了基金规模的内生增长。伴随债市持续走牛、股市大幅反弹、海外市场创新高，各策略基金产品净值陆续修复，基金规模也相应得到增加。

　　此外，市场回暖，净值上涨也提振了投资者信心。各策略基金产品业绩较好，投资者投资信心有所提升，因此整体募资相对趋于容易，尤其是权益类基金涨幅明显，受到投资者广泛关注，投资情绪不断向好。

　　一位基金业内人士表示，2月以来A股市场持续反弹，市场情绪明显回暖，整体市场估值依然不高，预计A股进一步下行空间有限，后市仍然存在不错的结构性机会。此外，债市方面，经历了一波牛市之后，市场波动正在增大，但在宽货币的环境下，债券市场大幅调整的概率较小。在市场的助力下，未来公募基金规模有望持续增长。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打通城市全域数字化转型堵点 护航数字中国全面发展
　　从更智能化的交通信号灯系统，到更便捷的无感泊车扣费服务，再到更人性化的智慧养老平台……随着人工智能等数字技术日新月异的发展，数据要素的价值愈发凸显，已深度融入城市经济社会发展的各个领域，共同谱写着数字经济与智慧城市协同发展的崭新篇章。 近日，国家数据局会同有关部门对外发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确提出到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。…
提升服务小微企业质效 多方共促汇率避险成本降低
　　当前，随着人民币汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率在合理均衡水平上双向波动已成为常态。越来越多的企业树立汇率风险中性理念，通过金融衍生产品等方式有效管理外汇汇率风险。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部