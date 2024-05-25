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2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%

2024年05月25日09:32 | 来源：新华社
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原标题：2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%

　　第七届数字中国建设峰会5月24日开幕。当天发布的《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年数字中国呈现良好发展态势。

　　2023年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达32.85ZB（1个ZB等于十万亿亿字节），同比增长22.44%。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数），居全球第二位。

(责编：申佳平、陈键)
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