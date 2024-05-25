原标题：恢复、活跃、增长、升温……“数”里行间感受中国经济“脉动”

国家发展改革委最新表示，2024年一季度，我国国际邮轮中外旅客运输量已超19万人次，我国邮轮旅游市场呈现快速恢复和增长态势。

据介绍，近年来我国出台了多项促进邮轮经济发展的政策措施，我国邮轮产业逐步恢复、持续向好。国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”已成功运营30多个航次，第二艘大型邮轮4月进入了下坞总装阶段。邮轮旅游迅速恢复，在内河、沿海、日韩等传统航线基础上，开发了东南亚等新航线。入境邮轮航线加快恢复，2024年以来，已有21艘国际邮轮在我国境内港口开展运营。

国家发展改革委产业发展司负责人霍福鹏介绍，当前邮轮旅游市场正继续稳步回升。2023年9月国际邮轮复航后，全年中外旅客运输量达10.7万余人次。2024年仅一季度就已超19万人次，呈现快速恢复和增长态势。值得一提的是，3月上海吴淞口国际邮轮港高峰时出现中外邮轮“四船同靠”的景象。据邮轮游艇行业协会预测，2024—2025年，我国邮轮旅游市场将全面恢复，进入产业发展新阶段。

房产新政发布不到一周 楼市交易活跃度明显上升

5月18日上海宣布下调个人住房公积金贷款利率，其中，首套房5年期以上最低降至2.85%。新政发布以来，上海楼市的交易活跃度是否有所提升？

5月22日中午，记者在上海金沙江路上的一家房产中介门店看到，店内看房钥匙的箱子已经空了一大半，临近饭点还有不少销售人员匆匆出门接待客户。

据了解，在新政公布后的首个周末，这家中介的全市二手房新增带看相比4月周末平均上涨两成左右，成交量较前一周周末则提升超过30%。这套位于普陀区的老式公房挂牌两天后，上周日达成签约，30平方米总价192万元，单价创下了该小区同户型上半年以来的新高。

截至5月21日，5月份上海包括商住、住宅在内的二手房成交量超过1.1万套，其中，上周成交接近4600套，环比前一周增长了25%。

我国对外非金融类直接投资同比增18.7%

商务部5月23日公布，2024年1—4月，我国对外非金融类直接投资3434.7亿元人民币，同比增长18.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资777.7亿元人民币，同比增长20.4%。

2024年1—4月，我国对外承包工程完成营业额3134.2亿元人民币，同比增长8.8%；新签合同额4443.9亿元人民币，同比增长9.3%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额2525.6亿元人民币，同比增长9.1%；新签合同额3862.9亿元人民币，同比增长17.7%。

我国将采取22个举措降低实体经济企业成本

记者从国家发展改革委了解到，我国将从提高税费优惠政策的针对性有效性、提升金融服务实体经济质量、持续降低制度性交易成本、缓解企业人工成本压力等7个方面，采取22项举措降低实体经济企业成本。

浙江义乌：奥运产品订单不断 “奥运经济”持续升温

目前，距离巴黎奥运会还有一段时间。浙江义乌国际商贸城内的奥运产品订单不断，“奥运经济”持续升温。

这里是义乌国际商贸城三区，摆满了各种体育用品。记者了解到，最近篮球、足球、排球等体育用品订单猛涨。

相比机器缝制，贴皮制球轻便柔软，在国外更走俏。这家商户三大球销量比2023年同期增长了30%左右。

除了体育用品，国旗、加油围巾、球迷假发、助威棒等和奥运相关的产品也很畅销。统计显示，2024年前两个月，义乌对法出口同比飙升42%，其中，体育用品出口激增70%。

(责编：申佳平、陈键)

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