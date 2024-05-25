人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

5月26日亮度最大！来看这颗奇妙的变星

王珏玢 邱冰清
2024年05月25日10:01 | 来源：新华网
小字号

原标题：5月26日亮度最大！来看这颗奇妙的变星

26日，一颗多数时候无法凭肉眼看见的星星——仙后座R星将达到最大亮度4.7星等。有兴趣的公众可以在午夜后望向天空东北方向，尝试凭肉眼观察这颗星。

仙后座R星的视星等在4.7至13.5等之间变化，亮度变化平均周期约为430天，每个周期内，约有两个月时间能被我们用肉眼看到。在观察者看来，就像每一年多时间里，有约两个月时间天空“凭空”出现了这颗星星。

“这颗星其实不是“凭空”“长”出来的，只是它的亮度变化导致它有时候亮到能被看见，有时候又看不见。”中国科学院紫金山天文台科普主管王科超介绍，天文学上把像仙后座R星这样亮度时常变化的恒星或恒星系统，称作变星。导致它们亮度变化的原因有多种，有因恒星自身的物理状态改变导致亮度变化，如脉动变星、爆发变星；也有因天体相互掩食引起的亮度变化，如食变星。

“脉动变星又分为很多类型，如造父变星、米拉变星等。”王科超说，仙后座R星所属的米拉变星，是演化到后期的红巨星，由于膨胀和收缩，恒星半径、温度发生变化，亮度也随之改变。这类变星的特征是颜色偏红，光变周期通常超过100天，且光度变化超过一个视星等。

造父变星是周期非常稳定的脉动变星，最典型的是仙王座δ星，即造父一。造父一是由两颗恒星组成的双星系统，由于主星的膨胀与收缩，使其视星等在3.6至4.3等间变化。它的光变周期是5天8小时47分，像钟表般准确。

不同于光变周期稳定的脉动变星，新星和超新星这类爆发变星的光度会在短时间内发生剧烈变化。比如Ⅰa型超新星就是白矮星达到质量上限后突然塌缩而发生剧烈爆发所致。

食变星中的“明星”，有英仙座中的第二亮星大陵五。王科超介绍，大陵五是由大陵五Aa1、大陵五Aa2和大陵五Ab三颗恒星组成的系统。其亮度通常维持在2.1等左右，大约每2.86天中就会有接近半天时间降至3.4等左右。这一亮度变化，是由大陵五Aa1、大陵五Aa2相互掩食引起的。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打通城市全域数字化转型堵点 护航数字中国全面发展
　　从更智能化的交通信号灯系统，到更便捷的无感泊车扣费服务，再到更人性化的智慧养老平台……随着人工智能等数字技术日新月异的发展，数据要素的价值愈发凸显，已深度融入城市经济社会发展的各个领域，共同谱写着数字经济与智慧城市协同发展的崭新篇章。 近日，国家数据局会同有关部门对外发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确提出到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。…
提升服务小微企业质效 多方共促汇率避险成本降低
　　当前，随着人民币汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率在合理均衡水平上双向波动已成为常态。越来越多的企业树立汇率风险中性理念，通过金融衍生产品等方式有效管理外汇汇率风险。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部