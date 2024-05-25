王珏玢 邱冰清

原标题：5月26日亮度最大！来看这颗奇妙的变星

26日，一颗多数时候无法凭肉眼看见的星星——仙后座R星将达到最大亮度4.7星等。有兴趣的公众可以在午夜后望向天空东北方向，尝试凭肉眼观察这颗星。

仙后座R星的视星等在4.7至13.5等之间变化，亮度变化平均周期约为430天，每个周期内，约有两个月时间能被我们用肉眼看到。在观察者看来，就像每一年多时间里，有约两个月时间天空“凭空”出现了这颗星星。

“这颗星其实不是“凭空”“长”出来的，只是它的亮度变化导致它有时候亮到能被看见，有时候又看不见。”中国科学院紫金山天文台科普主管王科超介绍，天文学上把像仙后座R星这样亮度时常变化的恒星或恒星系统，称作变星。导致它们亮度变化的原因有多种，有因恒星自身的物理状态改变导致亮度变化，如脉动变星、爆发变星；也有因天体相互掩食引起的亮度变化，如食变星。

“脉动变星又分为很多类型，如造父变星、米拉变星等。”王科超说，仙后座R星所属的米拉变星，是演化到后期的红巨星，由于膨胀和收缩，恒星半径、温度发生变化，亮度也随之改变。这类变星的特征是颜色偏红，光变周期通常超过100天，且光度变化超过一个视星等。

造父变星是周期非常稳定的脉动变星，最典型的是仙王座δ星，即造父一。造父一是由两颗恒星组成的双星系统，由于主星的膨胀与收缩，使其视星等在3.6至4.3等间变化。它的光变周期是5天8小时47分，像钟表般准确。

不同于光变周期稳定的脉动变星，新星和超新星这类爆发变星的光度会在短时间内发生剧烈变化。比如Ⅰa型超新星就是白矮星达到质量上限后突然塌缩而发生剧烈爆发所致。

食变星中的“明星”，有英仙座中的第二亮星大陵五。王科超介绍，大陵五是由大陵五Aa1、大陵五Aa2和大陵五Ab三颗恒星组成的系统。其亮度通常维持在2.1等左右，大约每2.86天中就会有接近半天时间降至3.4等左右。这一亮度变化，是由大陵五Aa1、大陵五Aa2相互掩食引起的。

(责编：申佳平、陈键)

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