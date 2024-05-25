我国首艘海岛（礁）综合地质调查船落户海南
2024年05月25日10:01 | 来源：央视新闻
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原标题：我国首艘海岛（礁）综合地质调查船落户海南
今天（5月24日）我国首艘海岛（礁）综合地质调查船“海洋地质二十六号”在海南正式列装交付。
“海洋地质二十六号”调查船是我国首艘定位于海岛（礁）综合地质调查与研究的新型多功能科考船，全船采用双机全回转舵桨推进，具有良好的稳定性、操纵性和适航性。并配备了海洋工程钻探系统、静力触探系统等30多套国内先进的海洋地质调查技术装备，可用于海洋工程勘查、海洋能源与矿产调查、海岛（礁）自然资源综合调查等多门类调查研究。它的交付使用将有力补充我国海洋地质综合调查装备力量，为海洋与海岛（礁）自然资源开发利用、海上工程建设及海洋经济发展提供支撑。
下一步，“海洋地质二十六号”调查船将开展海岛（礁）综合地质调查，为海洋与海岛（礁）自然资源开发利用、海上工程建设及海洋经济发展提供支撑，为建成自然资源日常管理提供重要基础数据。
（总台记者 杨涛 田苗）
(责编：申佳平、陈键)
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