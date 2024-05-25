徐永春

原标题：中国AI创新亮相法国科技展

法国“科技万岁”科技创新展22日至25日在巴黎举行。人工智能（AI）位居本届展会三大主题之首，备受关注。其间，中国企业和业内人士展示前沿科技成果与研发理念，中国在AI领域的创新活力成为展会一大亮点。

本届展会上，荣耀终端有限公司宣布未来的海外旗舰手机将探索端云结合的混合AI模式，为用户提供更具想象力的生成式AI体验。

记者在展会期间了解到，在成功推出“鹰眼抓拍”功能后，荣耀宣布将用AI赋能人像摄影体验。

荣耀终端有限公司首席执行官赵明在展会期间表示，企业注重基于端侧AI的个人化、人性化和隐私保护的特点，让用户安全、可靠地利用AI来让自己的生活更加便利。

这是5月22日在法国巴黎凡尔赛门展览中心的法国“科技万岁”科技创新展上拍摄的中国馆展区。新华社发（朱利安·马蒂亚摄）

在展会的中国馆内，一辆小鹏G9纯电SUV外观设计流畅简约，智能座舱科技感十足，颇为抢眼。据介绍，小鹏G9国内版已经搭载“AI天玑系统”，将AI技术全面应用于智能座舱与智能驾驶。该系统能通过个性化组合实现100多项座舱功能，系统的视觉感知能力和规控能力得到提升。

小鹏汽车法国市场负责人强顺强说，小鹏汽车积极布局欧洲市场，已在丹麦、挪威、瑞典、德国等国上市销售，并自本月起正式进入法国市场。企业希望凭借先进的智能座舱和智驾技术，在欧洲国家树立起智能科技的品牌标签。

在22日举行的展会主论坛上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，中国有数百个基础模型，但人们越来越多地讨论什么是AI时代的超级应用，应用驱动了中国AI的快速发展。在中国，无论是初创公司还是互联网大厂，都在努力寻找产品的市场契合度，致力于探索最能发挥生成式AI能力、能被数十亿人使用的应用形态。“很多人都在关注GPT-5的发布时间，但我更感兴趣的是，哪些应用可以充分利用大语言模型的所有能力。”

5月22日，人们在法国巴黎凡尔赛门展览中心参观法国“科技万岁”科技创新展。新华社发（朱利安·马蒂亚摄）

法国“科技万岁”科技创新展创立于2016年，已成为科技创新和初创企业的重要展示平台。今年展会参展商约有2800家，预计访客人数超过15万。

(责编：申佳平、陈键)

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