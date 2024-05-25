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传统企业转型发展要做“连续剧”｜高质量发展调研行·记者手记

谢卫群
2024年05月25日16:05 | 来源：人民网
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近几天在上海参加“高质量发展调研行”，有一家企业给记者留下深刻印象，这就是正泰电气。

2003年，响应浙江省委“主动接轨上海、积极参与长三角合作与交流”战略，上世纪80年代生长于浙江温州、从低压电器起步并发展壮大起来的正泰集团，在上海西南门户松江区投资35亿元，注册成立正泰电气股份有限公司，拉开了向高压电力设备制造产业进军的序幕。

这是正泰一次重要的转型：从低压电器制造走向高压电力制造，瞄准的是世界最高技术标准和最先进制造工艺。转型力度虽大，但依然锚定企业熟悉的领域，不断拓展，做深做精。

经过20多年发展，如今的正泰电气生机盎然，而且越来越有国际范儿和智慧气质。去年，正泰电气实现营收逾200亿元，近三年复合增长率20%以上，员工达到5000多人，在中国电气工业行业排名第17位。

转型发展中，正泰电气以智慧电力为主线，开始构建全产业链优势，加强区域化、专业化制造基地建设。同时，不断递进、自我更新，打造了智能高压、智能中低压集成配电、电力自动化、电力电子和电力能源服务“4+1” 产业集群。与产业发展一路相伴的是技术进步，正泰电气强化“产学研用”一体化平台运作，持续加大研发投入，在开展新技术应用、突破“卡脖子”技术、研发“专精特新”产品上狠下功夫。此外，投资建设集成配电产业区域工厂，构建统一的市场营销运行体系，设立5个海外业务拓展平台，做强国内技术服务站，为全国乃至全球客户提供平台化、专业化、全程化、就地化服务。

电器制造是传统产业，正泰电气走的转型升级之路，以绿智制造为驱动，把绿色低碳、数智制造、标准精益、专业柔性作为发展方向，将“机器换人”、提质增效当作切入点。功夫不负有心人，而今，智造平台、数字工厂等逐步成为现实。

正泰电气车间自动化生产线。正泰电气供图

正泰电气车间自动化生产线。正泰电气供图

从低端产品到高端产品，对人才的需求完全不同。为此，正泰电气打造了创新型科技人才、高素质管理人才、工匠型技能人才三支队伍，完成了新一轮对主要骨干与优秀合作伙伴的股权激励，在业务管理上推出了一系列激励机制。

随着产品迈向高端化、数智化、绿色化，正泰电气又开始了服务模式的转型：从“卖产品”向“卖服务”转型升级，由单纯产品制造向系统集成总包转型升级，并有了新能源电气系统、数字化变电站、交通运输系统电气等解决方案提供商。眼下的正泰电气，已不只是制造型企业，还是一个服务型企业，有了更多更高的附加值。

更令人称道的是，转型后，原有的大规模工厂用地有了富余，生产厂区腾出的土地转而成为正泰智电港园区，已开始吸纳一批生物医药、智能制造、集成电路等领域的科创企业在此成长。

用新技术、新模式改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化——发生在正泰电气的故事再次印证了一个道理：唯有勇于创新、善于转型，才能突破自我、立上潮头。转型发展不会一蹴而就，正泰电气持续不懈努力，历时20多年，把转型发展做成了一部“连续剧”，而不是一则“短剧”，这才有了传统企业向新向上、引人入胜的精彩故事。（人民日报客户端上海频道）

(责编：申佳平、陈键)
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