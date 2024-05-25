刘温馨 谢卫群

珠峰高程测量模拟沙盘

8848.86米！2020年，我国首次使用国产测绘仪器对珠峰高程进行测量，期间采用的装备来自于国内测绘仪器装备的领先企业——上海华测导航技术股份有限公司。

1975年和2005年，我国曾先后对珠峰高程进行了两次测量，但使用的皆为进口装备。此次测量在组织编制实施方案时便明确要求由国产装备全面担纲，这对华测导航来说，是机遇也是挑战。

“我们的常规化产品没有在海拔8800米以上工作过，临时建立相匹配的测试环境是一个挑战。”华测导航副总裁侯勇涛说，公司从研发中心、营销中心、制造中心等抽调了40余名精干力量参与华测珠峰项目的推进。

研发时，聚焦攻克在零下45摄氏度的低温、30kPa的低压环境下，确保仪器装备的操作足够简单可靠，可以做到一次成功；

测试时，清晨分析数据，中午给出结论，下午至晚间进行改进，次日凌晨升级开始测试，各部门紧密配合推动完成产品的不断优化；

操作时，在定日县周围海拔5000米上下的60个GNSS控制网测量点做静态观测，不断根据真实使用情况调试仪器设备……

成功登顶珠峰丈量世界之巅的背后，是多年的研发投入和产品打磨，是中国制造的硬实力和自信心。

高精度卫星导航定位行业的技术门槛高，随着卫星导航高精度应用的范围不断拓宽，与其他新兴技术的融合不断加强，产品线的丰富和产品的性能提升越来越依赖于持续不断的研发投入。如果不能及时研究新技术、持续开发新产品，不能实现科研成果产业化，那么企业将在瞬息万变的市场环境和激烈的行业竞争中逐渐丧失市场竞争力。

华测导航专注于高精度导航定位技术的研发、制造及产业化推广，是中国高精度时空信息产业的企业领军者。2013年底，华测导航入驻上海青浦区，2014年至2024年的10年里，销售额由2亿多元增长到近30亿元，年复合增长率超过30%。截至目前，公司已获得国家技术发明奖1项、国家科技进步奖3项，拥有已授权自主知识产权700余项，以及国家企业技术中心。

华测导航车规级组合导航系统产品

据介绍，目前华测导航已形成“数据采集设备+数据应用及系统解决方案”的业务模式，除高精度GNSS接收机、GIS数据采集器外，还提供无人机遥感、三维激光扫描、海洋测绘、位移监测、农机自动导航、智慧施工等多领域的产品和服务。华测导航的产品及解决方案已广泛应用于建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶等板块，深入自然资源、建筑施工、交通、水利、电力、农业、教育、环保等行业，并进入智慧城市、自动驾驶、人工智能等新兴领域。

华测展厅“数字施工”解决方案区域

侯勇涛表示，未来华测导航将积极投入研发资金探索新技术、新领域的跨界融合应用，如无人驾驶、人工智能等新领域中与空间位置信息相关技术的前期预研和技术储备，探索和寻求未来在这些新领域的成长机会。(人民日报客户端上海频道)

(责编：申佳平、陈键)

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