新华社福州5月25日电 题：数字赋能发展 数据激活势能——来自第七届数字中国建设峰会的观察

新华社记者董建国、严赋憬、颜之宏

5月24日至25日，以“释放数据要素价值，发展新质生产力”为主题的第七届数字中国建设峰会在福建福州举行，来自各领域的代表围绕新技术、新模式、新业态展开碰撞，为观察数字时代的中国提供了风向标。

数字技术应用场景日益丰富

机器人、无人机等悉数亮相，人工智能、物联网等同台竞技……峰会现场体验区为观众打造全新的数字生活、文化体验，展现出数字时代的智慧面貌。

在展览会上，各种机器人成为当仁不让的“人气王”。解答问题、表演太极、冲泡咖啡……身处“千行百业”中的机器人们，在尽职尽责地打着工。

在飞象星球展区，一对一的人工智能作文辅导吸引不少观众。“这是老师的得力助手。”据工作人员介绍，飞象星球依托国产自研教育大模型打造的人工智能系统，能通过多轮启发式对话，帮助学生理解题目、发散思维、下笔成文。

一些展商还展出数字赋能传统企业转型升级的可能。在九章云极的展台上，显示屏上展示着公司为企业量身定制的数字化解决方案。依托该方案，传统制造业企业不仅能够实时掌握生产数据，还能在诸如生产机械故障的情况下快速找到解决办法。

业内人士认为，随着大数据、物联网等数字化的基础设施和能力加速发展和提升，大批科技成果找到了现实应用的场景，带来人工智能、数字经济等新技术、新产业、新业态的兴起。

数字赋能高质量发展

在全国纺织业重要集群地福建长乐，借力工业互联网，当地纺织企业加快创新驱动转型步伐。

当“AI质检师”在纺织车间给产品“找茬”，结果是“瑕疵识别准确率达95％以上，检出个数也从人工的每百米10个到AI的40个”。在福建东龙针纺有限公司的纺织车间内，几台率先试点数字化智能化的经编机都逐一配上了“AI质检师”，在新生产的经编花边上寻找瑕疵点，并发出网格位置预警和提示。

“系统应用以来，面料实现了在线100%全检，整体效率大幅提升2倍到3倍。”福建东龙针纺有限公司首席信息官刘小强说。

与会的专家学者认为，数字技术正日益融入经济发展的各领域，为加快形成新质生产力提供了土壤，不断拓展着经济发展的空间和潜力。

我国智能制造装备产业规模已超3.2万亿元，已培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂……从供应链到生产线，数实融合进一步提速，不断推动产业提质增效。

数字产业化和产业数字化“双轮驱动”，为中国经济发展注入新动能。峰会期间发布的《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

让数据的流动像自来水一样

因数字而变，因数字而兴。不论是人工智能技术发展、云计算服务还是产业数字化转型，数据要素都渗透其中。专家们认为，数据要素要“用得好”，关键是“流得动”。

奇安信董事长齐向东表示，数字时代，万事万物都在数据化，数据资源越来越丰富，数据要素流动也越来越快，为促进经济社会发展带来了无限可能。

峰会上发布的《全国数据资源调查报告（2023年）》显示，2023年，全国数据生产总量达32.85ZB（泽字节），同比增长22.44%。

如何激活数据要素价值、释放更多有效数据供给成为未来数字经济发展的必答题。

中国电子信息产业集团有限公司总经理李立功认为，可通过立法、监管等方式强化数据要素管理，加快数据脱敏、脱密，能够便于定价、确权，加快数据流通。

福建发布促进数据要素流通交易的若干措施，安徽加快出台公共数据授权运营管理办法，杭州加快推进高标准建设“中国数谷”以促进数据要素流通……各地正积极行动，以数据为抓手推动数字经济高质量发展。

国家数据局副局长陈荣辉表示，将面向构建统一开放、竞争有序的数据要素市场，出台数据产权制度，制定促进数据合规高效流通交易政策文件，建立数据要素收益分配、安全治理机制。

(责编：王静、杨光宇)

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