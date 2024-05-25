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首批20个“数据要素×”典型案例发布

2024年05月25日19:16 | 来源：新华社
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为充分释放数据要素价值，落实《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，5月24日，国家数据局会同生态环境部、交通运输部、金融监管总局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门在第七届数字中国建设峰会上发布首批20个“数据要素×”典型案例。

建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率……案例涵盖了工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输等12个行业和领域，覆盖了北京、上海、浙江、江苏、四川、安徽、湖南、湖北、广东、福建、山东、新疆等12个省份，以及部分中央企业、地方国有企业和民营企业，展示了有关单位促进数据要素开发利用的典型经验做法。（记者严赋憬）

(责编：王静、杨光宇)
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