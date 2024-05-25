新华社福州5月25日电（记者张华迎）第七届数字中国建设峰会25日在福州闭幕。本届峰会共对接签约数字经济项目421个、总投资2030亿元，涵盖数字产业、数字化转型、新基建等领域，将有助于打造高水平数字经济产业链，为做大做强做优福建数字经济注入新的动力。

今年的峰会内容丰富、成果丰硕。峰会期间，一系列数字新技术新产品集中发布，一批数字经济重大项目集中签约，数据资源与数字安全、数字经济、数字政务等13个分论坛成功举办。国家数据局会同相关部门发布首批20个“数据要素×”典型案例，有力展示了有关单位促进数据要素开发利用的典型经验做法，彰显了数据要素推动经济社会发展的乘数效应。

本届峰会更加注重数字体验。写书法、下围棋、AI画像……记者在峰会现场体验区看到，多款智能机器人在各自的展位上秀“绝活”，引来不少观众驻足围观。为了让数据场景更加贴近大众，峰会组委会还运用人工智能、元宇宙等技术，在福州市内打造了40多个数字应用场景体验点，让市民可以亲身体验数字城市的魅力。

本届峰会发布的《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达32.85ZB（1个ZB等于十万亿亿字节），同比增长22.44%。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数），居全球第二位。

数字中国建设峰会是落实党中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》的一项重大举措，2018年至今已连续举办7届。本届峰会以“释放数据要素价值，发展新质生产力”为主题，由国家发展改革委、国家数据局、国家网信办、科技部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府和相关单位承办。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经