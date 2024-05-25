新华社广州5月25日电 题：培育建筑业新质生产力——来自“中国数字建筑大会2024”的观察

新华社记者周圆

建筑业是国民经济的支柱产业。当下，进入转型关键期的建筑业，如何培育新质生产力、怎样激活数字化新引擎……25日，在广州举行的“中国数字建筑大会2024”上，各界人士就如何推动建筑业高质量发展献计献策。

这是一组与会专家分享的数据：2023年全国建筑业总产值31.6万亿元，同比增长5.8%，完成增加值是8.6万亿元；自2014年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.7%以上。

“建筑业承担发展经济和改善民生的重要任务，是发展新质生产力的重要阵地。”住房和城乡建设部建筑市场监管司副司长廖玉平坦言，总的来看，目前建筑业还是一个传统行业，建筑方式比较粗放，面临着建筑工人老龄化、技术创新滞后、发展动能不足等压力。

如何推动建筑业高质量发展？在廖玉平看来，数字技术已成为新质生产力的重要内核，建筑业要强化数字赋能，不断推动建造方式和建设管理模式转型升级，激发形成适合建筑业特点的新质生产力。

“系统化和数字化是行业新引擎，将会对整个建筑产业产生重大影响。”蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽说。有研究报告显示，预计到2027年全球建筑数字化市场规模将超过291亿美元。

事实上，数字化转型已有不少有益的探索。主会场外，占地1500平方米的“数字建筑创新成果展”展示了行业最新的产品方案。数字工地精细化管理物料、人员、设备、进度，成本大幅降低；地面整平机器人利用激光测量和底部刮板能快速平整混凝土；投标服务一体化解决方案覆盖编标、投标、清标、金融等服务……

现场一名工作人员告诉记者，过去，道路、桥梁、隧道等需要使用三四个软件设计，数据难以互通、沟通低效，常常导致反复修改方案。如今，通过多专业协同一体化产品方案，不同专业设计实现了模型数据实时无损互通，跨专业数据互认。

与此同时，建筑业也是数字化程度较低的行业之一，业务割裂、数据孤岛、碎片化系统等问题制约着行业数字化转型的成效。

如何打破数字化转型困局？数字建筑平台服务商广联达科技股份有限公司董事长、总裁袁正刚给出了自己的思考：以精细化管理为目标的数字化转型。

袁正刚进一步解释说，面对复杂性问题，需要系统性构筑建企数字化转型一体化解决方案。企业的数字化，需要以项目为中心，建立数据驱动的系统化管理和决策体系。

这次大会上，袁正刚还带来了公司最新研发的建筑行业AI（人工智能）大模型AecGPT。“AI已经在改变社会，我们希望通过建筑行业AI，助力行业加快培育新质生产力。”他说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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