舒星宇（左）在和插秧机手沟通机插秧的注意事项。

舒星宇在合作社库房查看待烘干的小麦。

以上图片均为新华社记者王曦摄

舒星宇是四川成都崇州市万茂欣欣农机专业合作社的农业职业经理人，他所在的合作社里，耕田、育秧、插秧、打药、收割和烘干全流程都可以机械化操作。

5月初到6月初，除了抢收小麦、抢种水稻，舒星宇还要忙着安排拖拉机翻耕，组织无人机飞手打药，夜里在库房安排烘干收回来的小麦，还要将最后一批次育好的秧苗及时送到种粮大户手中……

正值“三夏”关键期，舒星宇忙得连轴转，每天接打上百个电话沟通协调。早上8点起床，凌晨3点回家睡觉，几乎成了常态。

舒星宇2015年从电子科技大学毕业，工作几年后辞职回乡成为新农人，现在他所管理和服务的土地面积达4万余亩。

《 人民日报 》（ 2024年05月26日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经