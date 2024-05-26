吴储岐

“那个6岁时躺在山坡放牛‘牧星’的孩子，36岁时真的去天上‘摘星星’了！”不久前，我国首位执行载人飞行任务的载荷专家、85后航天员桂海潮，凭着为我国载人航天事业建立的卓著功绩，被授予“英雄航天员”荣誉称号。

桂海潮出生在云南农村，从北京航空航天大学毕业后，一直在大学从事科研工作，没有空中飞行经验。为了入选航天员，他艰苦训练、历经重重考核，在一开始的转椅训练中，为了克服冒虚汗、恶心、头晕等不适反应，他每天加练20分钟“打地转”，一只手抓着另一侧耳朵原地旋转。就这样，练习了一段时间后，他的训练成绩达到了一级，最终光荣入选神舟十六号乘组。桂海潮的励志故事，诠释着立志逐梦的力量，激扬着新时代青年的精气神。

青年若要成才，行稳方能致远，“吃苦”是必经之路。今天，“吃苦”并非指吃“缺衣少食”的物质之苦，更多是指吃精神之苦、意志之苦。比如，在科技攻关的关口，为了解决“卡脖子”技术难题，甘坐冷板凳；在抢险救灾的前线，为了人民群众生命财产安全，冲锋陷阵、不怕牺牲；在保卫祖国的边疆，为了国家安全和民族利益，无畏无惧、用心守护……好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。青年把人生志向转化为奋斗动力，把青春梦想扎根在祖国大地上，就能听到拔节成长的声音，看到雨后明丽的彩虹。

成才的意义不仅在于结果，更在于过程。人生没有所谓“白走的路”，路上的每一步都是对未来的铺垫。正如建一座大厦，每一块砖、每一粒沙都必不可少，唯有一砖一瓦用心建造，万丈高楼才会拔地而起。

在成才路途中，青年要正确对待名利，才能抵达理想的彼岸。正确的名利观会增强奋斗的动力，但过度追求名利则会利欲熏心，以至于忘记自己的初心，反被名利所累。青年好似早晨八九点钟的太阳，朝气蓬勃，正处在长本事、长才干的大好时期，肩负着祖国的未来、民族的希望，人生的追求应该更加崇高一些。“中国天眼”工程运行团队胸怀“国之大者”，扎根贵州深山；一批批青年教师跨越山海，奔赴祖国的边远地区，在最需要知识改变命运的地方，将青春奉献给乡村教育事业；“最美基层高校毕业生”获得者们在基层一线和艰苦边远地区摸爬滚打、建功立业，用实际行动诠释了“小我融入大我，青春献给祖国”的责任担当……

青年成才贵在有恒。“一万小时定律”，说的是持续在一个领域深耕一万个小时，每个人都有可能成为一个领域的专家。相反，如果心思不放在深耕岗位技能上，上个岗位还没熟悉就跳到下个岗位，看似忙忙碌碌、风风火火，结局很可能半途而废、一事无成。成才的诀窍不在巧，而在拙，最重要的是守住本心下苦功夫、下笨功夫。陈望道在翻译《共产党宣言》时将墨汁误当成红糖仍甘之如饴，鲁迅“把别人喝咖啡的时间”用来写作……青年要长真本事、真才干，就要找准自身定位，笃定心神勤修内功，踏实学习补齐短板，在擅长的领域深耕钻研，等待厚积薄发的时刻。

《 人民日报 》（ 2024年05月26日 05 版）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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