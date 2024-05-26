艾力亚尔·安瓦尔

2021年8月，在扎根基层多年后，我开始担任新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇土梁村党支部书记，投身这里的乡村振兴事业。土梁村耕地面积不多，也没有支柱产业，但是我发现村里的牛羊肉、土鸡、红薯等品质都很不错，于是一边积极挖掘村里的特色农副产品资源，一边组织农牧民党员、入党积极分子等先行先试，打造现代特色农业品牌，注册本土特色农产品商标“金土梁”和村庄形象标识“魅力土梁”。

以无公害绿色农产品为卖点，我们深度开发本地的羊肉、蜂蜜、牛奶等产品，形成加工、包装、销售产业链，建立“魅力土梁”农村电商直播间，利用电商平台帮助村民线上销售农副产品，增加产品附加值。

今年初，我打算在春节期间拓展销路，每天都在微信朋友圈发布农副产品销售信息。没想到，一条推销牛羊肉的朋友圈获得数百个点赞，并吸引了一家北京的企业关注。他们当天便联系我，表示企业正在开展乡村振兴帮扶活动，可以帮助我们村销售农产品。经过沟通和来村里考察，他们很快与我们签订了相关合同。

我的微信朋友圈，为土梁村“圈”出了4个大客户，不仅为村里的牛羊肉、豇豆干等找到了订单，还签订了4个长期帮扶协议。现在，土梁村集体经济股份合作社已经完成数十笔大订单。

今年，我还利用土梁村主路两侧空地，建立“土梁友谊林”，通过“认领一棵、配种两棵、反馈5项福利”的模式，将种植红叶海棠树与乡村旅游相结合，以认领人之名为树木挂牌，让认领树木的人能够体验与树木共成长并收获果实的乐趣，既为土梁村改善了环境，又为村集体经济增加收入，目前已有127人认领树木132棵。

如今，走进土梁村，柏油路干净平坦，路旁树木成排，舒适整洁的村容村貌让人身心愉悦。我们组建篮球队打起“村BA”，还建起群众文化大舞台……村民们的腰包越来越鼓，精气神也越来越足。下一步，我们要争取解决农副产品储存问题，依托“万企兴万村”活动，吸引年轻人回村发展，增加就业岗位，壮大村集体经济。

（作者为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇土梁村党支部书记，本报记者李亚楠采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年05月26日 05 版）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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