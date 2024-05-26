原标题：科技金融：从精准滴灌到共生共荣

全国第一个科技型中小企业短期贷款履约保证保险，第一个科技企业创业责任保险，全国第一家以“科创中心”国家战略命名的母基金，全国第一家S基金联盟……在科技金融领域，上海创下多个全国“第一”。

5月24日，科技日报记者跟随中宣部组织的“高质量发展调研行”主题采访活动来到上海，实地调研科技金融的“上海方案”，了解上海是如何多措并举为科技创新注入更多金融动能的。

重引导，给高质量发展加道“保险”

“以前我们做的大多是药企委托的新药临床试验，现在国家要求我们向研究型医院转变。我们也希望在药企委托之外，由医生来发起一些高质量研究，比如某两种药联合使用会不会效果更好。”复旦大学附属肿瘤医院临床研究中心副主任刘燕飞告诉科技日报记者，“这种研究有一定证据基础，但又在药品说明书的使用范围之外，往往是高风险的。虽然参与临床研究的患者会签订知情同意书，但医生和医院还是担不起这种未知风险。”

上海推出的生物医药人体临床试验责任保险破解了这一难题。“现在不少医生想了解这个保险，他们也希望去做一些高质量的研究。”刘燕飞说。

在上海市科委的推动下，上海市生物医药人体临床试验责任保险试点项目于2017年开始推行，为企业提供覆盖药品、医疗器械、医疗技术临床研究的风险保障。

这种给高质量发展加道“保险”的金融产品，在上海并不是先例。早在2010年，上海就在全国首创了“科技型中小企业短期贷款履约保证保险”，帮助科技企业降低创业风险。2023年首创的“科技企业创业责任保险”则为创业失败者提供基本生活保障，解除其后顾之忧。

截至2023年底，上海市集成电路专属保险出具保单323单，提供保障5048亿元；首台（套）重大技术装备保险累计完成242个创新项目承保，提供保障832亿元。

全周期，孵育硬科技“幼苗”

2007年，华东理工大学学生张庆与几位同学深感国内科研供应保障的落后，“大到分析精密仪器，小到科研试剂，90%以上高端产品依赖进口”。他们想做一家公司，为科研提供一站式产品与服务。依靠上海市大学生科技创业基金会“雄鹰计划”的20万元资助，他们创办的上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”）走出了第一步。

创业渐有起色，泰坦科技对资金的需求也日益增加，然而向十几家银行申请贷款都被拒绝。“在公司发展关键期，上海创业接力基金2009年底出手给予的150万元天使投资，解了我们燃眉之急。”现已成为泰坦科技总经理的张庆感慨道。

2011年，针对科技型中小微企业资产轻、融资难的问题，上海推行全新的科技金融产品“科技履约贷”，通过建立政府+保险+银行三方风险共担的模式，降低科技企业信贷门槛。泰坦科技成为第一批获得“科技履约贷”支持的企业，资金窘境得到纾解。

通过创业接力基金等投资机构融资5亿元左右，加上科技金融政策带来的银行授信等资源，泰坦科技逐步壮大，并于2020年10月成功登陆科创板，被誉为国内“科学服务第一股”。如今，泰坦科技已发展为员工超1600人、累计服务超过6万家企业客户和100万科研人员的优秀公司，成为国家科技创新体系和科研服务平台中的有机组成部分。

多年来，上海持续引导“投早投小投硬”，国有资本投资发挥主力军作用，为科技企业提供全生命周期服务。

上海市科委资源保障与管理处处长李靖说，上海已设立总规模1000亿元的三大先导产业母基金，发挥“投早投小”、并购整合、补链强链功能，提升集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业整体能级和发展水平。

强生态，双向奔赴实现共赢

试行创新举措，完善科技金融政策体系，上海一直在路上。

近年来，上海先后设立了17个科技金融服务站，年服务企业超过2000家次，有效促进了政府、金融机构、科创企业之间的对接。

上海新微科技集团有限公司（以下简称“新微集团”）就是科技金融服务站之一，专攻集成电路行业。“服务站设立之初，我们就与兴业银行、上海银行、上海农商银行分别进行战略合作，给予集成电路行业135亿元战略授信额度。”新微集团副总裁杨占永告诉科技日报记者。

围绕“科技微贷通”“科技履约贷”“小巨人信用贷”等产品，新微集团为企业提供更具针对性的科技金融服务。“我们还为科创企业提供商业模式、管理运营、内部控制、上市规范等方面的咨询指导，让它们少走弯路。”杨占永说。

新微集团不负厚望，在承担政策性产品公共服务的同时，先后孵化投资了硅产业等一批优质科技企业登陆科创板。

“新微体系有16家公司实现了IPO（首次公开募股），产业化成效非常突出。”杨占永说，“在帮助科创企业发展的同时，我们也在不断壮大。2018年新微集团资金总量不足1亿元，今年已经超过100亿元。”

这无疑是科技与金融双向奔赴获得共赢的绝佳案例。

2023年11月，上海科创金融联盟成立，涵盖银行、基金、保险等近100家金融机构，为上海科创企业提供全生命周期的接力式金融服务。至今，联盟已服务百余家科技企业，成为科技金融服务生态的重要组成。

在科技金融领域创新探路，上海仍在不断求索。在这片创新的沃土上，科技金融正成为赋能高质量发展和培育新质生产力的重要引擎。（记者 管晶晶 陈可轩）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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