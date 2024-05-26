原标题：以科技“含金量”提升日照港“含绿量”

夏日的山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港”），天蓝海碧，车船如织，一派繁忙景象。

5月23日，记者走进港口的散货物料堆场，放眼望去，一个个垛位整齐有序。尽管没有苫盖防尘网，风起却不见扬尘。日照海港装卸有限公司党委委员、副经理贺芳向记者介绍，这主要归功于日照港自主研发的“山港润”抑尘剂。

据了解，传统抑尘方式存在着喷淋洒水、治标不治本、影响货物水分含量等诸多不足。为此，日照港开始探索适合港口不同货种属性的散货抑尘剂产品。日照港对港区内51个品类的矿石、13个品类的煤炭及6个品类的其他矿物进行充分实验分析，不断优化抑尘剂配方，持续改良工艺，相继成功研制出铁矿石、煤炭、石油焦等抑尘剂产品，并完成“山港润”商标注册，获得了国家实用新型专利7项、国际专利2项。

绿色发展“讲面子”，更要“重里子”，这是日照港的发展理念之一。如果说抑尘剂的应用只是单点突破，那么实现全流程、立体化、系统性的环境管控则是港口绿色发展的要义所在。

在日照港石臼港区南区，技术人员告诉记者，该港利用物联网技术联动的环保设备，可实时监测粉尘浓度，实现堆场智慧喷淋；大机自动上水，通过悬臂喷洒抑尘剂；皮带智能清扫，全过程控制粉尘源；高大的防风抑尘墙，为露天堆场织满绿色屏障……日照港逐步构建起全流程、立体化智能环保管控体系，推动环境管理不断向智能化、集约化、精细化转变，用“智慧”让港口绿意更浓。

用科技“含金量”提升发展“含绿量”，日照港的绿色，不只体现在环境上。

在日照港全自动化集装箱码头，风景别具一格。“无人化”串联起目光所及的各个场景，远程控制岸桥精准抓放，自动化轨道吊与无人集卡往来穿梭、流转自如……

这里是全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头。记者采访时发现，整个码头不见人影却在井然有序地运行。这背后，技术创新起到了关键作用。

比如，这里对外展出的业内首个集成智能驾驶、远程驾驶等高端模块的国产无人集卡系统，首次成功将“北斗+5G”、国产码头操作系统应用到全自动化集装箱作业全过程，实现厘米级精度操作。

在一系列首创性技术落地后，日照港向全球港航业贡献了传统集装箱码头智能化改造的“山东港口日照港”方案，引领全自动码头建设进入“低成本、见效快、可复制、易推广”的新阶段。

尝到了“甜头”的日照港，继续深耕科技创新，为绿色发展“加码”。

一个月前，日照港集装箱码头智能管控系统、生产业务管理系统、全新舟道网平台三大系统同时上线。云港通平台集装箱业务电子化模式启用，标志着日照港首次实现全国产、全自主的集装箱核心生产系统应用。系统上线后，码头作业效率提升了23%，闸口通闸效率提升了30%。

在新技术加持下，日照港在不断“进化”，不但更绿色、更智慧，还实现年货物吞吐量超5亿吨的指标。如今的日照港，已然成为全球大宗原材料、能源、粮食等的供应链枢纽。（记者 王延斌）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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