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“院所+公司”让研发与应用无缝衔接

——福建泉州探索加快科技成果转化新模式

2024年05月26日08:20 | 来源：科技日报
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原标题：“院所+公司”让研发与应用无缝衔接

　　一项新型面料技术的突破，为福建泉州一品牌企业新增产值12多亿元！

　　作为全国首批“科创中国”创新基地之一，石狮市中纺学服装及配饰产业研究院与森宝（福建）纺织科技发展有限公司联合攻关，为亲肤性面料打造出评价指标及标准体系。同时，该院全资运营子公司——石狮市中纺学服饰科技有限公司，通过与特步（中国）有限公司紧密合作，实现了相关产品的落地。

　　这是福建泉州推行“院所+公司”模式，加快科技成果转移和转化的一个缩影。

　　“将科研院所作为研发创新和人才聚集的平台，我们通过引导其成立产业化公司，搭建起集技术转让、产品孵化和市场运营于一体的平台。”石狮市工业信息化和科技局局长巫菲祥近日接受记者采访时说，此举有效解决了科研院所与市场脱节、研发与应用脱节的问题。

　　虽为民营经济大市，泉州仍面临着科教资源缺乏、创新能力不强等问题。对此，该市聚焦传统产业转型、高新产业壮大和未来产业培育，通过积极对接国内知名高校、研究机构、央企国企等，市、县两级财政资金投入10多亿元，在智能制造、新材料、工业设计等领域先后引进共建了28家院所。

　　然而，这些院所也不同程度地存在市场化机制不活，缺乏自主技术转化、新产品市场销售平台等问题。

　　“泉州积极推动科研院所市场化改革，根据院所性质、特点、发展阶段等，采取‘一院一策’方式，打造‘院所+公司’模式。”泉州市科技局局长史思泉说，目前该市已推动5家事业单位性质的科研院所，不仅成立了全资运营、技术投资、联合孵化等类型的产业化运营公司，还打造了一批权属明晰、机制灵活的创新联合体，实现了研发与应用的直接对接和深度融合，增强了产业技术源头供给和服务企业创新的能力。

　　由泉州市政府与哈尔滨工业大学共建的福建（泉州）先进制造技术研究院，成立了技术投资公司——泉州哈工技术投资有限公司，为研究院的成熟技术进行投资孵化。

　　在实践中，该院提供创新成果，技术投资公司以技术成果作价入股，与相关投资企业合作成立新企业，对成果进行产业化。目前，该平台已孵化出5家科技型企业。其中，泉州通维科技有限公司深耕铁路交通领域的智能运维机器人，其产值在2023年已达2000多万元。

　　另外一个案例也很典型。海西纺织新材料工业技术晋江研究院，以资金和技术入股，与福建省晋江通用绿纤产业投资有限公司、晋江晋信投资有限公司等企业和创投机构，联合创办了福建海纺新材料科技有限公司。该公司致力于纺织新材料技术开发、技术检测服务等，已实现4000多万元的营收。

　　泉州市科技局创新平台与成果转化科科长吴志云说，今年以来，泉州引进的院所共服务了1000多家企业，协助解决了200多项技术难题，与企业达成了130多项合作研发及技术成果转化项目。

　　“目前，泉州出台了《关于推动科研院所市场化产业化转型的意见》，进一步探索‘院所+’模式，包括‘院所+运营管理公司’‘院所+科技企业’等。”史思泉介绍。

　　未来，泉州将进一步健全科研院所市场化运营和人才创新激励机制，鼓励国企、投资机构等设立混合制运营管理公司，让懂科研、懂管理、懂市场的优秀团队运营科研院所；支持科研院所以科技成果许可转让或作价投资、资金投入等方式，参股、控股创办孵化科技企业，加快技术成果项目化、实体化。通过这些新举措，该市将打造科技创新策源“新引擎”，引领全市产业转型升级和高质量发展。（记者 谢开飞 通讯员 陈志波 王燕双 黄安妮 蔡柏林）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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