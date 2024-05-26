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北京首次开放高铁站自动驾驶测试

2024年05月26日08:53 | 来源：新华网
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原标题：北京首次开放高铁站自动驾驶测试

新华社北京5月25日电（记者丁静、郭宇靖）手不碰方向盘，脚不踩油门刹车，车子自动选择最优路线，最高时速可达100公里。上高速、下匝道，车辆应对自如、毫无差池，安全停泊在北京南站立体停车楼专用车位……小马智行安全员唐志远23日测试了从北京亦庄至北京南站的自动驾驶路线。北京市首次开放高铁站测试，有助于中国自动驾驶车加快商用步伐。

技术的“油门”与安全的“刹车”良好配合，才能让自动驾驶车平稳上路。北京市重点站区管委会工作人员李光耀说，高铁站测试将循序渐进，本轮测试不开放载客业务，小马智行等四家企业的测试车辆需要适应高铁站通行环境，为后续开展载客接驳服务奠定基础。

上高速、下匝道，58.6公里的路程中，车辆应对自如、“丝滑”行驶，最终停泊在北京南站立体停车楼专用车位。“感觉自己有时候反应不如它快。”唐志远说。

北京南站位于北京市三环内市区，集铁路、地铁、公交、出租车等多种交通方式于一体，周边车流人流密集，驾驶场景变化大、出现突发状况的可能性高，能够为自动驾驶车辆提供更复杂的“学习”场景，以便最大程度找出技术“漏洞”，提升安全“短板”。

随着政府部门在路线规划、政策开放与车辆监管方面加快形成协同管理模式，自动驾驶车商用步伐不断加快。深圳、上海、杭州等地已就自动驾驶开展地方立法，北京的立法工作已纳入2024年立法审议项目。

据了解，杭州开放八城区3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域；深圳全市自动驾驶开放道路里程达944公里；北京市高级别自动驾驶示范区内，智能网联巴士，无人驾驶接驳车、配送车、清扫车、巡逻车等800余辆自动驾驶车辆往来穿梭，孕育着充满科幻感的未来生活。

(责编：乔业琼、李楠桦)
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